البنتاجون: انفجار ثان بالقرب من مطار كابول وضحايا من الأمريكيين وجنسيات أخرى

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي وقوع انفجار ثان بالقرب أو داخل مطار "بارون" الذي يقع على مقربة من مطار "حامد كرزاي الدولي" في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكر كيربي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- أن الهجوم الأول الذي استهدف إحدى البوابات الرئيسية للمطار أسفر عن "وقوع عدد من الضحايا بين الأفغان والأمريكيين وجنسيات أخرى".

وأشارت الشبكة إلى أنه يعني بالضحايا القتلى والمصابين.

وأوردت صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية أن انتحاريًا من تنظيم (داعش)، هو المسؤول عن الانفجار، الذي وقع قبل قليل في محيط مطار كابول.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي، لم تسمّه، وقالت إنه مطلع على تطورات الوضع الأمني في أفغانستان - القول إن هناك ضحايا جراء التفجير، بينما التفاصيل غير واضحة بشأن العدد والجنسيات.

وبحسب التقرير أفادت تقارير إعلامية أفغانية بأن الانفجار نتيجة هجوم انتحاري وأدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية.