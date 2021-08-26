الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: انفجار ثان بالقرب من مطار كابول وضحايا من الأمريكيين وجنسيات أخرى

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي وقوع انفجار ثان بالقرب أو داخل مطار "بارون" الذي يقع على مقربة من مطار "حامد كرزاي الدولي" في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكر كيربي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- أن الهجوم الأول الذي استهدف إحدى البوابات الرئيسية للمطار أسفر عن "وقوع عدد من الضحايا بين الأفغان والأمريكيين وجنسيات أخرى".

وأشارت الشبكة إلى أنه يعني بالضحايا القتلى والمصابين.

وأوردت صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية أن انتحاريًا من تنظيم (داعش)، هو المسؤول عن الانفجار، الذي وقع قبل قليل في محيط مطار كابول.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي، لم تسمّه، وقالت إنه مطلع على تطورات الوضع الأمني في أفغانستان - القول إن هناك ضحايا جراء التفجير، بينما التفاصيل غير واضحة بشأن العدد والجنسيات.

وبحسب التقرير أفادت تقارير إعلامية أفغانية بأن الانفجار نتيجة هجوم انتحاري وأدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية.

وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربى بارون كابول العاصمة الأفغانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

سفارة ألمانيا بالقاهرة تعلق على أزمة «دكتوراه محمد رمضان»

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

بُشرى لموظفى الصناديق الخاصة: الحكومة تقر أحقيتهم فى الترقيات وضم مدد الخدمة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. الأسبوع المقبل

مصر تدين بشدة انفجارى كابول: خالص تعازينا لذوى الضحايا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

مؤمن المحمدي

المصادر

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يحدد موعدًا جديدًا لاجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن

الاجتماع الأول.. هذا ما تحمله «أجندة بينيت» فى البيت الأبيض

البيت الأبيض يعلن تأجيل أول اجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن