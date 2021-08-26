صحيفة أمريكية: «انتحاري داعش» هو المسؤول عن انفجار كابول

أوردت صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية أن انتحاريًا من تنظيم داعش هو المسؤول عن الانفجار، الذي وقع قبل قليل في محيط مطار كابول.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي، لم تسمّه، وقالت إنه مطلع على تطورات الوضع الأمني في أفغانستان - القول إن هناك ضحايا جراء التفجير، بينما التفاصيل غير واضحة بشأن العدد والجنسيات.

وبحسب التقرير أفادت تقارير إعلامية أفغانية بأن الانفجار نتيجة هجوم انتحاري وأدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية.

وأكد البنتاجون، في وقت سابق، وقوع الانفجار خارج مطار كابول، لكنه أشار إلى أنه لا توجد بيانات معروفة عن الخسائر الأمريكية حتى الآن.

قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي - في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر)، "نستطيع أن نؤكد وقوع انفجار خارج مطار كابول، عدد الضحايا غير واضح حتى اللحظة، وسنقدم تفاصيل إضافية عندما نستطيع".

وأوردت قناة (الحرة) الأمريكية، الخميس، أن أكثر من 40 شخصا على الأقل أصيبوا، وجرى نقلهم إلى المستشفيات بعد الانفجار قرب مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول عند البوابة الشرقية.

وذكرت القناة أنه جرى تخصيص 5 مناطق آمنة لإيواء الأجانب في وسط العاصمة كابول.

من جانبها، طالبت السفارة الأمريكية في أفغانستان جميع الرعايا الأمريكيين بتجنب مطار حامد كرزاي والابتعاد عن محيطه.

وأعلن مسؤول أمريكي، الخميس، إصابة 3 أفراد من القوات الأمريكية في الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم، بإحدى البوابات الرئيسية لمطار "حامد كرزاي الدولي".

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن السفارة الأمريكية في كابول أرسلت إخطارا أمنيا لرعاياها محذرة من التواجد بالقرب من المطار لـ"وقوع انفجار كبير، وأنباء عن إطلاق للنار".

وأضافت الشبكة أن ما لا يقل عن 13 شخصا من حركة طالبان قتلوا، بينهم أطفال، بالإضافة إلى إصابة حراس تابعين للحركة.