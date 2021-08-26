مباحثات بين تونس وليبيا بشأن تأمين الحدود المشتركة

بحث وفد ليبي، الخميس، خلال زيارته لتونس استئناف النقل الجوي والبري بين البلدين مع الالتزام بالبروتوكول الصحي، إضافة إلى الملف الأمني، والتعاون بين الأجهزة الأمنية للبلدين، وتأمين الحدود المشتركة.

وقالت وزراة الخارجية الليبية، في بيان مساء اليوم، إن وفدًا وزاريًا ليبيًا رفيع المستوى وصل الخميس إلى العاصمة التونسية يتقدمه وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش يضم اللواء خالد مازن، وزير الداخلية ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات، وعلى العابد أبوالعزوم وزير العمل والتأهيل، وسمير كوكو وكيل وزارة الصحة والوفد المرافق لهم؛ ترسيخًا للعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين في ليبيا وتونس.

وفور وصول الوفد، انطلقت جلسة المباحثات الليبية التونسية ضمت الوفد الليبي ومن الجانب التونسي عثمان الجراندي وزير الخارجية لشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورضا غرسلاوي الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية وعلي مرابط الوزير المكلف بتسيير وزارة الصحة ومعز شفشوق، وزير النقل واللوجستيك ومحمد الطرابلسي وزير الشئون الاجتماعية، وعدد من الخبراء من الجانبين.

شملت المباحثات بين الجانبين بحسب الخارجية الليبية مناقشة استئناف النقل الجوي والبري بين البلدين مع الالتزام بالبروتوكول الصحي الليبي التونسي، بالإضافة للملف الأمني، والتعاون بين الأجهزة الأمنية للبلدين، وتأمين الحدود المشتركة.

كما تم بحث تفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين البلدين ومسألة الديون واجبة الدفع لبعض المصحات الطبية التونسية نظير الخدمات التي قدمتها للمواطنين الليبيين.