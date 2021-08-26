الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار منزل من طابقين في سوهاج

انهيار منزل
انهيار منزل

انهار منزل مكون من طابقين، ناحية مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، دون حدوث أي خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، بانهيار منزل دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين، انهيار منزل قديم مكون من طابقين، بمنطقة التنبكية دائرة مركز أخميم، ملك «ا. م. ع» 62 عامًا، يقيم بذات الناحية، ونتج عن الانهيار تلف محتويات المنزل، دون حدوث خسائر في الأرواح.

وبسؤال مالك المنزل، رجح أن يكون سبب الانهيار قدم المنزل، وتهالك جزء من السطح الخاص به، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أمن اجراءات مستشفى انهيار النيابة

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