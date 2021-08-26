رئيس مستشفيات جامعة أسوان يبحث مع عميدة معهد الفني الصحي استعدادات العام الجديد

التقي، اليوم، الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان ورئيس مجلس ادارة المعهد بالدكتورة فاطمة حسام الدين عميدة المعهد الفني الصحي بأسوان والدكتور عبد الله ابراهيم عميد كلية هندسة أسوان السابق لبحث استعدادات إدارة المعهد الفني الصحي لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021/2020.

رئيس مستشفيات جامعة أسوان

وأكد الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المعهد، أن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد والعمل على رش وتعقيم المدرجات وقاعات الدرس بالمعهد استعدادا لاستقبال طلاب العام الجامعي المقبل.

وبحثا الطرفان إمكانية إضافة تخصصات جديدة بالمهعد مثل التخدير والعناية المركزة والأطراف الصناعية لتوفير الكوادر التمريضية المختلفة للنهوض بالخدمة الطبية بمحافظة أسوان.

رئيس مستشفيات جامعة أسوان

وأضافت الدكتورة فاطمة حسام الدين عميدة المعهد أن إدارة المعهد تقوم بتسخير كافة إمكانيات المعهد في خدمة المنظومة التعليمية في كافة أقسام المعهد الفني الصحي المختلفة والتي يبلغ عددها ستة تخصصات لخدمة منظومة التمريض بمستشفيات محافظة أسوان ومستشفيات الجامعة.