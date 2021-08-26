الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مستشفيات جامعة أسوان يبحث مع عميدة معهد الفني الصحي استعدادات العام الجديد

لقاء عميد كلية الطب
لقاء عميد كلية الطب

التقي، اليوم، الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان ورئيس مجلس ادارة المعهد بالدكتورة فاطمة حسام الدين عميدة المعهد الفني الصحي بأسوان والدكتور عبد الله ابراهيم عميد كلية هندسة أسوان السابق لبحث استعدادات إدارة المعهد الفني الصحي لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021/2020.

رئيس مستشفيات جامعة أسوان

وأكد الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المعهد، أن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد والعمل على رش وتعقيم المدرجات وقاعات الدرس بالمعهد استعدادا لاستقبال طلاب العام الجامعي المقبل.

وبحثا الطرفان إمكانية إضافة تخصصات جديدة بالمهعد مثل التخدير والعناية المركزة والأطراف الصناعية لتوفير الكوادر التمريضية المختلفة للنهوض بالخدمة الطبية بمحافظة أسوان.

رئيس مستشفيات جامعة أسوان

وأضافت الدكتورة فاطمة حسام الدين عميدة المعهد أن إدارة المعهد تقوم بتسخير كافة إمكانيات المعهد في خدمة المنظومة التعليمية في كافة أقسام المعهد الفني الصحي المختلفة والتي يبلغ عددها ستة تخصصات لخدمة منظومة التمريض بمستشفيات محافظة أسوان ومستشفيات الجامعة. 

رئيس مستشفيات جامعة أسوان
رئيس مستشفيات جامعة أسوان
أسوان عميد كلية الطب الاستعداد العام الدراسى الجديد جامعة أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

«ملكة جمال الكرسي».. من هي نور إسلام بطلة صورة تيشيرت الزمالك؟

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

تخفيض نسب القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021

تداول نتيجة طالب بالثانوية رغم تحرير «محضر غش».. و«التعليم» تتحقق

رسميًا.. لويس ميكسويني أهلاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

مؤمن المحمدي

المصادر

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يعلن تأجيل أول اجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن

ميركل تلغى زيارتها إلى إسرائيل

8800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل