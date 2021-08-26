بحضور وزير الدفاع.. انطلاق المسابقات الحربية الدولية فى روسيا بمشاركة مصر

انطلقت بالعاصمة الروسية موسكو مسابقات المباريات الحربية الدولية 2021، بمشاركة أكثر من 286 فريقا تمثل 42 دولة تتنافس في مختلف المسابقات، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أول سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسى وعدد من وزراء الدفاع للدول المشاركة.

بدأت مراسم الافتتاح بالإعلان عن بدء المسابقات وافتتاح المنتدى الدولي العسكري بدولة روسيا الاتحادية، تلا ذلك تقديم عرض فني وآخر للموسيقات العسكرية الروسية، أعقب ذلك طابور عرض عسكري لعناصر رمزية تحمل أعلام جميع الدول المشتركة في المسابقات، كذلك تنظيم معرض ثقافي تضمن التراث الثقافي والأدبي لمختلف الدول المشتركة في المسابقات.

وفي ذات السياق، انطلقت فعاليات مسابقة السماء الصافية ضمن مسابقات المباريات الحربية بجمهورية الصين الشعبية بمدينة "كورلا" بمشاركة فريق قوات الدفاع الجوي من القوات المسلحة المصرية والدول المتنافسة في المسابقات المقامة على الأراضي الصينية.

وتشارك القوات المسلحة المصرية بـ(4) فريق ضمن مختلف المسابقات المقامة بدولتي روسيا الاتحادية والصين الشعبية، وتستمر المسابقات حتى السادس من سبتمبر2021، وتأتي مشاركة الفرق المصرية انطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الأداء للقوات وتبادل الخبرات الفنية والتخصصية بين الأطقم والفرق المشاركة، وتعد مسابقات المباريات الحربية الدولية أحد أهم ملتقيات التعاون العسكري بين الدول على الساحة العالمية.