الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

22 وفاة و3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

كورونا في تونس
كورونا في تونس

سجّلت وزارة الصحة التونسية، الخميس، 22 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 22 ألفا و932 حالة منذ بداية الجائحة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 3 آلاف و552 إصابة جديدة بكورونا في ذات التاريخ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 651 ألفا و35 إصابة، في حين تم تسجيل 3 آلاف و578 حالة تعافٍ، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 603 آلاف و18 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الصحة التونسية كورونا فيروس كورونا الوفيات الاصابات

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وائل لطفي

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