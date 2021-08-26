الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع أعضاء وحدة «حياة كريمة»

أحمد سامي القاضي
أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم الخميس، اجتماعا مع أعضاء وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة؛ لبحث عدد من الموضوعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة "، والوقوف على آخر المستجدات.

وقال نائب المحافظ إن الاجتماع تناول مناقشة مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم لتعريف شباب المحافظة بالمشروعات القومية التي يجري العمل بها على أرض المحافظة، والعمل على توسيع المبادرة لتشمل أكبر عدد من شباب سوهاج.

ناقش الاجتماع كذلك موقف الغرفة المركزية لمتابعة الشكاوى الخاصة بمبادرة حياة كريمة، وآليات التعامل مع تلك الشكاوى والرد على المواطنين، بالإضافة إلى الشكاوى الخاصة بمبادرة "سكن كريم"، وموقف تخصيص قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واختتم الاجتماع بمناقشة التقارير الدورية لأعضاء الوحدة والتي يتم من خلالها الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ورصد ما تم إنجازه، وأبرز المعوقات.

خلال اليوم المركزى اجتماع وقف الوطن عمل على قطع الدين شرطة عرف عقد سيناء الدوري محافظة سوهاج الرى مصري كريم الشهداء

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