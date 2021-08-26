الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل جديدة حول العثور على جثة «فتاة المناديل» بكرداسة

جثة
جثة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن جثة الفتاة التي عثر عليها وسط الشارع بكرداسة هى لبائعة مناديل. 

وأشارت التحريات الأولية من خلال جمع المعلومات ومراجعة عدد من كاميرات المراقبة إلى أن الفتاة تعمل بمسح السيارات في الشارع وتبيع المناديل، إضافة إلى التسول بالشارع ولم يتم تحديد هويتها بعد. 

كما تبين من توقيع الكشف الصحي لمفتش الصحة عدم وجود إصابات ظاهرية تشير لوجود شبهة جنائية وأن سبب الوفاة سيحدده تشريح الطب الشرعي وما إذا كان نتيجة جرعة مخدرات او هبوط في الدورة الدموية. 

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة فتاة وسط الشارع بمدينة كرداسة ولا توجد بها اصابات ظاهرية. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من أهالي كرداسة بالعثور على جثة فتاة وسط الشارع، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال لمسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان حقيقة الواقعة. 

أشارت التحريات الأولية، برئاسة العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر إلى أن الجثة لفتاة شابة لا تحمل أية أرواق لإثبات هويتها ولا توجد بها اصابات ظاهرية. 

شكل اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الفتاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

الجيزة كرداسة المناديل جثة فتاة الطب الشرعي

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وائل لطفي

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