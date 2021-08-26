القصير يفتتح مزرعة تجريبية ومشروعات ممولة من البنك الزراعي بقنا

يفتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غدًا الجمعة، مزرعة تجريبية بمنطقة إسنا بقنا.

وأكد أحمد عبدالمنعم السنوسي، مدير فرع البنك الزراعي المصري بإسنا أن وزير الزراعة يفتتح غدًا مزرعة تجريبية بمنطقة الحميدات شرق والفرع الرئيسي للبنك الزراعي المصري وتسليم 30 عربية ميكروباص ممولة من البنك.

أشار إلى أن المزرعه التجريبية بمنطقة الحميدات شرق مخصصة لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات والري بالتنقيط وقام البنك الزراعي بتمويل هذه المزرعة وخدمة المحصول وتطوير شبكات الري.

وقال السنوسي إن مشروع إحلال عربات الأجرة من (الكبود) إلى الميكروباص لتنظيم عمليات المرور كمظهر حضاري للمحافظة حيث يتم تسليم 30 عربية ميكروباص ممولة من البنك الزراعي كمرحلة أولى.

أضاف أن تطوير فرع البنك الزراعي المصري بإسنا الرئيسي وتجهيزه بأحدث أدوات الخدمات المصرفية وميكينات إيه تي ام وجولات بنكية لجميع البنوك في مصر وقبول الودائع والمدخرات وتقديم القروض لكافة المشروعات الزراعية والأعمال المرتبطة بالزراعة والأعمال التجارية والصناعة.

وأعلن اللواء إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، اعتماد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمجزر الآلي بالنوبارية التابع للصندوق للذبيح بغرض التصدير.

أشار صابر إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات وزير الزراعة بتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءتها، لافتًا إلى أنه تم رفع كفاءة صالات الذبيح بالمجزر، وعمل حملات تسويقية بغرض جذب عملاء جدد، للاستفاده من هذه الطاقات.

وأوضح أنه تم ذبح 45 رأس من الضأن وتم استصدار موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتصديرهم إلى مملكة البحرين عبر المحجر البيطري في مطار القاهرة، حيث لاقت عمليات الذبيح قبول السلطات المحجرية المختصة في مصر ومملكة البحرين.