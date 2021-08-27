خبراء يوضحون: هل يتمكن لقاح سينوفاك فاكسيرا من مواجهة تحور كورونا؟

أعلنت وزارة الصحة منذ أيام تسجيل مصر أول حالة إصابة بمتحور دلتا بلس لسيدة عانت من أعراض بسيطة، في الوقت الذي بدأت فيه الموجة الرابعة لفيروس كورونا وارتفعت أعداد الإصابات التي تسجلها وزارة الصحة.

وتزامن الإعلان عن أول إصابة بتحور دلتا بلس مع بدء تداول لقاح سينوفاك فاكسيرا في مراكز تلقي اللقاح المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بعد أن استلمت وزارة الصحة أول مليون جرعة من الإنتاج القومي للقاح "فاكسيرا- سينوفاك"، المنتج محلياً، وفقاً لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، ولكن ما هي قدرة لقاح سينوفاك فاكسيرا على مواجهة تحور دلتا بلس، الدستور بحثت عن الإجابة وعرضتها في السطور التالية.



أستاذ علم مناعة: اللقاح المضري فعال في مواجهة دلتا

محمد محمود أستاذ علم المناعة، قال إن سينوفاك من أكثر لقاحات كورونا فعالية وهذا ما أثبتته 12 دراسة علمية رصدت السلامة وتنشيط المناعة بعد التطعيم بـ(لقاح سينوفاك) وملخصها أن مأمونية سينوفاك عالية ولم يتم رصد آثار جانبية ذات أهمية وأيضا تم رصد تفعيل الخلايا التائية بصورة جيدة بعد أخذ اللقاح.

وتابع فاعلية اللقاح الصيني سينوفاك هي (50%) تقريباََ ضد الأعراض السريرية الخاصة بمتحور دلتا، موضحًا معظم الدراسات حالياََ على لقاح سينوفاك الصيني توصي بإضافة جرعة معززة ثالثة بعد الجرعة الثانية لزيادة الحماية ضد متحور دلتا من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن معظم اللقاحات المتاحة قد تكون أقل في فاعلية ضد متحور دلتا من الفيروس الأصلي في الحماية من الأعراض الخفيفة ولكن تحمي من الأعراض الحادة والوفاة.

تحورات كورونا

تحور دلتا بلس ليس الأول فهناك الآف الأنواع، أو المتحورات، المختلفة لفيروس كورونا في شتى أرجاء العالم، وأحدثها هو متحور دلتا الذي ينتشر بسرعة في العديد من الدول، من بينها بريطانيا، بل أصبح هو المتحور السائد وراء معظم الإصابات الحالية، وأخضعته بريطانيا لمراقبة دقيقة من جانب مسؤولي الصحة، كما تشمل المتحورات الأخرى مثيرة للقلق حاليا، ومتحور ألفا، رُصد أول مرة في بريطانيا، وانتشر في ما يزيد على 50 دولة، ومتحور بيتا، رُصد أول مرة في جنوب إفريقيا، بيد أنه انتشر في نحو 20 دولة أخرى، بما في ذلك بريطانيا، ومتحور جاما الذي رصد أول مرة في البرازيل، ولكنه انتشر في ما يزيد عن 10 دول أخرى.



جميع المتحورات لفيروس كورونا وجد الباحثون تغييرات في البروتين الشوكي (البروتين الذي يشكل أكليل الأشواك أو النتوءات المحيطة بالفيروس)، وهو جزء من الفيروس يخترق الخلايا البشرية، وأرجع حسام فتحى، عضو فريق العزل بمستشفى إسنا التخصصى، تحور فيروس كورونا ووجود سلالات مختلفة إلى تناول الأدوية بعشوائية بالتزامن مع الشعور بأعراض الإصابة، خاصة المضادات الحيوية.

وأوضح أن «تناول العلاج بطريقة خاطئة يجعل الجسم يكون أجسامًا مناعية ضد هذا الدواء، فيقل مفعوله، وإذا توقف تأثير الدواء المخصص لن يكون هناك حل بيد الأطباء».

ونوه بأن ارتداء الكمامات يقى من جميع سلالات كورونا، وبأنه لا بد من إجبار المواطنين على ارتدائها، مبديًا استياءه من تقصير بعض المواطنين فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

لقاح فاكسيرا سينوفاك

وحصل لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بتاريخ 23 أغسطس 2021، وذلك بعد اجتيازه اختبارات التقييم اللازمة طبقاً للقواعد والمرجعيات العالمية المُتبعة من منظمة الصحة العالمية لتقييم مأمونية وجودة وفاعلية اللقاحات وتأكيداً لاستدامة توافرها.

وتم توزيع المليون جرعة الأولى من لقاح "فاكسيرا- سينوفاك" على مراكز تطعيم اللقاحات بمختلف أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 657 مركزاً على مستوى الجمهورية، من ضمنهم 145 مركزاً لتلقي اللقاحات للمسافرين، وتباشر عملها من 9 صباحاً وحتى 9 مساءً.

وحسب وزارة الصحة تم الاتفاق على توريد المواد الخام لإنتاج لقاح فاكسيرا سينوفاك المصري، في شهر مايو عام ٢٠٢١، كما تم تدريب الفرق الطبية والعاملين في شركة (فاكسيرا) بواسطة الخبراء الصينيين بشركة سينوفاك الصينية، والتي ساهمت في نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح فيروس كورونا من دولة الصين، ضمن اتفاقية التصنيع، مضيفاً أنه تم البدء في تصنيع جرعات لقاح (فاكسيرا_ سينوفاك) في ٢٩ يونيو ٢٠٢١، حيث تم إنتاج 3 دورات إنتاج بإجمالي مليون جرعة.