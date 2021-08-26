الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

مدير شاطئ بورسعيد: إعفاء ذوي الهمم من مصروفات شاطئ بورسعيد.. وحفلات بالمجان

إعفاء ذوي الهمم من مصروفات شاطئ بورسعيد

طارق عثمان
طارق عثمان

أعلن طارق عثمان مدير إدارة شاطئ محافظة بورسعيد، عن إطلاق مبادرة علي الشاطئ، بإعفاء ذوي الهمم من أي مصروفات خلال قضائهم يومًا على الشاطئ، وذلك في إطار دعم مؤجري الشماسي لهم.

وكشف مدير الشاطئ في فيديو تم بثه على «قناة الدستور»، أن الإعفاء يشمل الدخول وتوفير شماسي وكراسي، وحضور الحفلات، وكذلك إشغال الكافتيريات والجلوس بها.

وأكد طارق عثمان أن المبادرة تستهدف إسعاد ذوي القدرات الخاصة، وتوفير مناخ ملائم لاحتياجاتهم وقدراتهم، ليستطيعون قضاء صيفًا ممتعًا على شاطئ بورسعيد.

وشهد شاطئ بورسعيد اليوم الخميس إقبالًا متوسطًا من المصطافين من أبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، وذلك في ظل إرتفاع درجة الحرارة، وانخفاض حدة الأمواج والرياح.

ويتميز شاطئ بورسعيد، أنه يمتد على مسافة 9 كيلو بالمجان، ولا يتم تحصيل رسوم مقابل الدخول للشاطئ، وكذلك أسعار الخدمات في متناول الأسر الفقيرة والمتوسطة، تبدء من 50 إلي 70 جنيهًا لـ«شمسية، و4 كراسي، وطربيزة».

يستمتع المصطافين بيوم مجاني على شاطئ نظيف، وبه أدشاش ودورات مياة متطورة، وخدمات أمنية مشددة، وخدمات إنقاذ، ونقاط ثابتة للإسعاف.

مدير إعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة حفلات بورسعيد جديد

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