تلقيح الطلاب ضد فيروس كورونا قبل العام الدراسى الجديد (مستند)

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية بشأن توسيع قاعدة التطعيم بلقاح كورونا.

وحصلت "الدستور" على نسخة من الخطاب الصادر بتوقيع الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ونص على أنه حرصا من الوزارة على صحة الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم في إطار جهود التعاون مع وزارة الصحة والسكان من أجل مجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

يأتي ذلك في ضوء كتاب أمين عام مجلس الوزراء بخصوص توسيع قاعدة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بلقلح المضاد بفيروس كورونا المستجد، التنسيق بشأن وضع خطة لتطعيم أكبر عدد ممكن من الطلاب تمهيدا لحصول الطلاب على التطعيم قبل بداية العام الدراسي القادم.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تلقى العاملين بالتعليم قبل الجامعى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والوقوف على النسب المحدثة والتي تشتمل على أعداد العاملين متلقي الجرعتين، والعاملين متلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات ومن لم يقم بالتسجيل حتى الآن.

وأكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين أن استكمال تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على رأس قائمة اهتمام الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف عامًا دراسيًا جديدًا حضوريًا بالمدارس، وهذا يتوقف على نسب تلقي المعلمين للقاح، موضحًا إنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة النسب المحدثة لقاعدة بيانات العاملين سواء من متلقي الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات، ومن لم يقم بالتسجيل.

وقدم الدكتور رضا حجازي الشكر للمديريات التعليمية التي أبدت سرعة في التحرك والاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وحققت نسب عالية بالنسبة للعاملين الذين تلقوا الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات.

كما وجه نائب الوزير لشئون المعلمين مديري المديريات التعليمية بمتابعة الإدارات التعليمية ذات النسب المنخفضة في التسجيل لتلقي اللقاح، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية نحو الإسراع في التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع أعضاء فريق التطوير التكنولوجي، وتذليل جميع المعوقات لإنجاز هذا العمل؛ لسرعة موافاة الوزارة بتقرير يوضح الموقف النهائي والنسب المئوية الجديدة لتلقي اللقاح في موعد غايته الأحد الموافق 29 أغسطس الجاري.