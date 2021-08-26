الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة فتاة مجهولة وسط الشارع بكرداسة

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الامنية بالجيزة على جثة فتاة وسط الشارع بمدينة كرداسة، ولا توجد بها إصابات ظاهرية. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أهالي مدينة كرداسة بالعثور على جثة فتاة وسط الشارع، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لمسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان حقيقة الواقعة. 

اشارت التحريات الاولية برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر أن الجثة لفتاة شابة لا تحمل أية أوراق لإثبات هويتها ولا توجد بها إصابات ظاهرية. 

شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الفتاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

الجيزة كرداسة جثة فتاة مديرية أمن الجيزة فتاة شابة

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