إصابة 3 جنود أمريكيين فى انفجار بمحيط مطار كابول

أكدت وكالة «رويترز» أن هناك معلومات أولية عن إصابات في الجيش الأمريكي بتفجير مطار كابول.

وقالت مصادر في البنتاجون إن الانفجار أسفر عن جرح 3 جنود أمريكيين.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنهم يعملون بشكل عاجل على تحديد ما حدث في كابول وتداعياته على عمليات الإجلاء.

وكانت قد حذرت تقارير من خطر انفجار ثانٍ في محيط مطار كابول، عقب انفجار قرب محيط المطار بعد تحذيرات أمنية من هجوم وشيك.

وأكدت البنتاجون، اليوم الخميس، وقوع انفجار خارج مطار كابول، وقالت إن عدد الضحايا غير واضح.

وقبيل ذلك أعلن مصدر دفاعي إيطالي، اليوم الخميس، عن أن طائرة عسكرية إيطالية تعرضت لإطلاق نار لدى مغادرتها كابول، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن تعرض الطائرة لأضرار، فيما قال مصدر حكومي إيطالي في وقت لاحق إن إطلاق النار على الطائرة كان هدفه تفريق الحشود.

وأعلنت كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا وكندا، الخميس، إيقاف عمليات الإجلاء من مطار كابول خلال الساعات القادمة، بعد تهديدات كشف عنها مسئولون أوروبيون تشير إلى معلومات مخابراتية تبدو مؤكدة عن هجوم وشيك في مطار كابول.

من جهته، أكد وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، أن "ثمة معلومات مخابراتية أكثر تأكيدا عن هجوم وشيك في مطار كابول.. التهديد ذو مصداقية كبيرة"، مشيراً إلى أن "فرصة إجلاء الناس تتضاءل".

وقال دبلوماسي من دولة عضو بحلف شمال الأطلسي في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الخميس، إن حركة طالبان تعهدت بالأمن خارج مطار كابول، لكن تقارير المخابرات التي تتحدث عن تهديد وشيك من تنظيم داعش لا يمكن تجاهلها.

يأتي ذلك فيما قال دبلوماسي غربي في مطار كابول، الخميس، إن حشودا ضخمة تواصل التوافد على بوابات المطار رغم تحذيرات الولايات المتحدة وحلفائها من هجمات محتملة قد يشنها تنظيم داعش.

وقال الدبلوماسي إن ما يقدر بنحو 1500 يحملون جواز سفر أو تأشيرة الولايات المتحدة يحاولون دخول المطار، وأضاف أن الرحلات الجوية ستزيد اليوم الخميس بعدما تباطأت أمس.

وبعد تحذيرات أميركية وبريطانية، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، في وقت سابق الخميس، أن هناك تهديدا كبيرا بوقوع هجوم إرهابي قرب مطار كابول، حيث حثت كانبرا مواطنيها ومن لديهم تأشيرة دخول لأستراليا على الابتعاد عن المنطقة.