الحكومة توافق على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران حتى أبريل المقبل

اعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار التي عقدت اجتماعها السادس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 23 أغسطس 2021، وتضمنت مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022، كما تضمنت القرارات استحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي لربط مطارات المدن الساحلية (شرم الشيخ والغردقة) بمحافظات الصعيد (الأقصر وأسوان)، فضلا عن مد العمل بالقيم الحالية لرسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في المطارات الكائنة في المحافظات السياحية، اعتبارا من أولنوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022، بالإضافة إلى مد العمل بالأسعار الحالية للوقود في المطارات الكائنة بالمحافظات السياحية، وذلكاعتبارا من أول يناير حتى 30 أبريل 2022.

كما شملت القرارات مد العمل بالتسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته رقم 138 المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021 ، والمتعلقةبالمنشآت الفندقية والسياحية وشركات الطيران الكائنة في محافظتي الأقصر وأسوان ومدن: طابا، ونويبع، ودهب، وذلك اعتبارا من أولنوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، ووافق خلاله على طلب وزارة النقل بشأن اعتبار مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن سرعة تنفيذ هذا المشروع؛ ولا سيما بالنظر لأهميته الاستراتيجية في خدمة المواطنين قاطني المجتمعات السكنية على طول المسار، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب، فضلا عن كونه أحدأدوات التنمية الاقتصادية للدولة.

كما وافق مجلس الوزراء على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروةالمعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية (ش.م.م)؛ وذلك للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في عدة مناطق بالجمهورية

ووافق مجلس الوزراء على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن توقيع اتفاق التخارج مع تحالف (أكوا باور – حسن علام) عن مشروعمحطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة، قدرة 2250م، بنظام BOO، بقرية “هنادي” بمحافظة الأقصر، واستبداله بمشروع إنتاج طاقةكهربائية من طاقة الرياح بنظام BOO بقدرة 1100 ميجاوات، كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع هذا التحالف للمشروعالبديل بذات الشروط التعاقدية للمشروعات المثيلة.