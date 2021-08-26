بعد الهجوم عليه.. أحداث مسلسل «مدرسة الروابى للبنات» الأردنى

ما زال مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" الأردني، يتصدر «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من عرضه علي منصة «نتفلكس» العالمية.

ويناقش المسلسل عددا من القضايا والموضوعات الهامة التي تخص البنات في سن المراهقة ومنها التنمر.

أحداث المسلسل

وتدور قصة المسلسل حول فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر فتجمع مجموعة من البنات المهمشات ويخططن معًا للانتقام المثالي للرد على المتنمرين، عالم الروابي الخيالي مليء بالدراما والأسرار ويسلط الضوء على المشاكل التي تواجه البنات في هذه المرحلة العمرية.

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى وبالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة، إخراج تيما الشوملي.

ويتم عرض الجزء الأول من المسلسل في 6 حلقات وأسماؤهم كالتالي: «المدرسة كانت مكاني المفضل، وبلّش اللعب، واحدة بواحدة، لوح قزاز مكسور، صارت غريبة، وهدوء قبل العاصفة».

ويعرض المسلسل مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم، وسيكون متوفرًا أيضًا بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

الهجوم على المسلسل

تعرض المسلسل لهجوم شديد من فئة كبيرة من الجمهور في الأردن والعالم العربي، حيث يرى البعض أنه يشوه سمعة البنات في الأردن عن طريق تصدير صورة غير صحيحة عنهم.

واعترضت نقابة الفنانين في الأردن على العمل، حيث عبر نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب عن رفضه للمسلسل وذلك لاعتبارات أخلاقية ومهنية.