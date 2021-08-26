الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد الهجوم عليه.. أحداث مسلسل «مدرسة الروابى للبنات» الأردنى

مدرسة الروابي للبنات
مدرسة الروابي للبنات

ما زال مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" الأردني، يتصدر «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من عرضه علي منصة «نتفلكس» العالمية.

ويناقش المسلسل عددا من القضايا والموضوعات الهامة التي تخص البنات في سن المراهقة ومنها التنمر. 

أحداث المسلسل 

وتدور قصة المسلسل حول فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر فتجمع مجموعة من البنات المهمشات ويخططن معًا للانتقام المثالي للرد على المتنمرين، عالم الروابي الخيالي مليء بالدراما والأسرار ويسلط الضوء على المشاكل التي تواجه البنات في هذه المرحلة العمرية. 

أبطال المسلسل 

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى وبالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة، إخراج تيما الشوملي. 

ويتم عرض الجزء الأول من المسلسل في 6 حلقات وأسماؤهم كالتالي: «المدرسة كانت مكاني المفضل، وبلّش اللعب، واحدة بواحدة، لوح قزاز مكسور، صارت غريبة، وهدوء قبل العاصفة».

ويعرض المسلسل مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم، وسيكون متوفرًا أيضًا بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

الهجوم على المسلسل 

تعرض المسلسل لهجوم شديد من فئة كبيرة من الجمهور في الأردن والعالم العربي، حيث يرى البعض أنه يشوه سمعة البنات في الأردن عن طريق تصدير صورة غير صحيحة عنهم.

واعترضت نقابة الفنانين في الأردن على العمل، حيث عبر نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب عن رفضه للمسلسل وذلك لاعتبارات أخلاقية ومهنية.

تيما الشواملي ركين سعد مدرسة الروابي للبنات تريند الأردن

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

تخفيض نسب القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

تكليف رئاسي بإنهاء تطعيم الطلاب والمعلمين قبل انطلاق الدراسة

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

«الصحة العالمية»: استقرار الموجة الثالثة من إصابات «كورونا» بإفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

مؤمن المحمدي

المصادر

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

ميركل تلغى زيارتها إلى إسرائيل

8800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

فلسطين: الإدارة الأمريكية أمام فرصة لوقف مشروع بينيت الاستعماري