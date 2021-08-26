مؤلف ملكي: خلافات هاري مع شقيقه ويليام اشتعلت قبل زواجه من ميجان

يعتقد الأمير هاري أن شقيقه الأمير ويليام "محاصر" في العائلة المالكة و"لا يعرف ذلك"، كما زعم الخبير الملكي.

وقال المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز، إن دوق ساسكس، 36 عامًا، نشأ وهو يعلم أنه لن يكون له دور محدد 'داخل الأسرة مما أدى إلى استيائه من عدم التعامل معه بجدية - على الرغم من كل أعماله العسكرية والخيرية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن زواج هاري من ميجان غيره كثيرا بلا شك، إلا أن المؤلف الملكي يؤكد أن التوترات والتنافس بين هاري وشقيقه الأكبر موجودة منذ فترة طويلة ولا علاقة لها بزواجه.

وأعلن هاري، الذي يعيش الآن في قصر بقيمة 14 مليون دولار في مونتيسيتو مع زوجته وأطفالهما أرشي وليليبت، مؤخرًا، أنه يعمل سراً على كتاب قنبلة منذ ما يقرب من عام، يتحدث فيه عن نشأته وعلاقته مع افراد عائلته.

وتابع المؤلف الملكي: "يعرف الكثيرون حقيقة أن ويليام نشأ وهو يعلم أنه سيكون ملكًا في يوم من الأيام وأن هاري لم يكن له دور محدد، وهو ما أدى إلى التنافس بين الإخوة الذي تربطهم علاقة قوية للغاية".

وكانت سمعة هاري كطفل ملكي مشاغب لسنوات بينما وكانت صورة ويليام أكثر جدية مهما كان تصرفه.

ويقول البعض إن هاري يشعر بالاستياء من عدم أخذه على محمل الجد، على الرغم من خدمته العسكرية وعمله الخيري.

وأضاف أن فكرة "فاب فور"، التي شهدت عمل هاري وميغان مع الأمير ويليام وكيت ميدلتون كانت بمثابة "كارثة".

وانفصل الأخوان بسبب خلاف بدأ في مارس 2019 عندما ألقى ويليام هاري وميجان من قصر كنسينجتون بسبب التنمر المزعوم على الموظفين، حيث قام آل ساسكس بتفكيك مؤسستهم المشتركة وإنشاء مكتب جديد في قصر باكنجهام.

وظهرت الادعاءات في كتاب روبرت لاسي معركة الأخوة، الذي نُشر قبل أن يظهر هاري وميجان مع الاعلامية الامريكية أوبرا وينفري لاتهام العائلة المالكة بالعنصرية والادعاء أنه تم التخلي عنهم عندما كانت دوقة ساسكس انتحارية وحامل ستة أشهر.

وقال هاري في البداية علنًا، إن شقيقه ووالده "محاصران" من قبل النظام الملكي، وهذا يشعر بأنه "خذل حقًا" من قبل والده تشارلز.

