الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مؤلف ملكي: خلافات هاري مع شقيقه ويليام اشتعلت قبل زواجه من ميجان

الامير ويليام وشقيقه
الامير ويليام وشقيقه هاري

يعتقد الأمير هاري أن شقيقه الأمير ويليام "محاصر" في العائلة المالكة و"لا يعرف ذلك"، كما زعم الخبير الملكي.

وقال المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز، إن دوق ساسكس، 36 عامًا، نشأ وهو يعلم أنه لن يكون له دور محدد 'داخل الأسرة مما أدى إلى استيائه من عدم التعامل معه بجدية - على الرغم من كل أعماله العسكرية والخيرية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن زواج هاري من ميجان غيره كثيرا بلا شك، إلا أن المؤلف الملكي يؤكد أن التوترات والتنافس بين هاري وشقيقه الأكبر موجودة منذ فترة طويلة ولا علاقة لها بزواجه.

وأعلن هاري، الذي يعيش الآن في قصر بقيمة 14 مليون دولار في مونتيسيتو مع زوجته وأطفالهما أرشي وليليبت، مؤخرًا، أنه يعمل سراً على كتاب قنبلة منذ ما يقرب من عام، يتحدث فيه عن نشأته وعلاقته مع افراد عائلته.

وتابع المؤلف الملكي: "يعرف الكثيرون حقيقة أن ويليام نشأ وهو يعلم أنه سيكون ملكًا في يوم من الأيام وأن هاري لم يكن له دور محدد، وهو ما أدى إلى التنافس بين الإخوة الذي تربطهم علاقة قوية للغاية".

وكانت سمعة هاري كطفل ملكي مشاغب لسنوات بينما وكانت صورة ويليام أكثر جدية مهما كان تصرفه. 

ويقول البعض إن هاري يشعر بالاستياء من عدم أخذه على محمل الجد، على الرغم من خدمته العسكرية وعمله الخيري.

وأضاف أن فكرة "فاب فور"، التي شهدت عمل هاري وميغان مع الأمير ويليام وكيت ميدلتون كانت بمثابة "كارثة".

وانفصل الأخوان بسبب خلاف بدأ في مارس 2019 عندما ألقى ويليام هاري وميجان من قصر كنسينجتون بسبب التنمر المزعوم على الموظفين، حيث قام آل ساسكس بتفكيك مؤسستهم المشتركة وإنشاء مكتب جديد في قصر باكنجهام.

وظهرت الادعاءات في كتاب روبرت لاسي معركة الأخوة، الذي نُشر قبل أن يظهر هاري وميجان مع الاعلامية الامريكية أوبرا وينفري لاتهام العائلة المالكة بالعنصرية والادعاء أنه تم التخلي عنهم عندما كانت دوقة ساسكس انتحارية وحامل ستة أشهر.

وقال هاري في البداية علنًا، إن شقيقه ووالده "محاصران" من قبل النظام الملكي، وهذا يشعر بأنه "خذل حقًا" من قبل والده تشارلز.
 

ويليام هاري ميجان خلاف زواج اوبرا وينفرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

تخفيض نسب القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

تكليف رئاسي بإنهاء تطعيم الطلاب والمعلمين قبل انطلاق الدراسة

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

«الصحة العالمية»: استقرار الموجة الثالثة من إصابات «كورونا» بإفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

مؤمن المحمدي

المصادر

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

ميركل تلغى زيارتها إلى إسرائيل

8800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

فلسطين: الإدارة الأمريكية أمام فرصة لوقف مشروع بينيت الاستعماري