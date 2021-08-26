الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطران طنطا يشارك في مؤتمر «العنف ضد المرأة»

الأنبا بولا مطران
الأنبا بولا مطران طنطا

شارك الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، أمس في فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الأمراض النفسية والعصبية، الذي تنظمه كلية الطب بالجامعة تحت عنوان «العنف ضد المرأة فى المجتمع المصرى.. نظرة الطب والدين والقانون»، بمشاركة المجلس القومي للمرأة بالغربية، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بكلية الطب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة بالغربية، والدكتور حسام الصاوى رئيس قسم العصبية والنفسية ورئيس المؤتمر، والدكتورة مي عيسى مقرر المؤتمر.

ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات والمحاور على رأسها الجوانب النفسية للعنف ضد المرأة، وأهم مظاهر العنف ضد المرأة وتهديد السلم المجتمعي، وأهم التشريعات والقوانين المسؤولة عن مكافحة العنف ضد المرأة، ومكانة المرأة في المجتمع، وجهود الدولة المصرية فى مكافحة العنف ضد المرأة.

وقال نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، إن الصحة النفسية تؤثر بقوة على الصحة الروحية وأن جميع الأديان السماوية نادت بأهمية تعزيز مكانة المرأة في المجتمع .

وأكد الأنبا بولا، ضرورة غرس القيم والعادات والتقاليد في الأطفال منذ الصغر لتنشئة جيل صالح وواعى بأهمية ودور المرأة داخل المجتمع.

وأشار إلى أهمية المرأة وتكريمها في جميع الأديان السماوية، وإعطائها حقها بالكامل، والتوعية بدورها كونها ركن أساسي في المجتمع.

الأنبا بولا العنف ضد المرأة المجتمع المصري الدين والقانون الطب

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