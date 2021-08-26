«التموين»: تحرير 642 محضرًا لأوكازيونات وهمية

أعلن المهندس أحمد أبو الفضل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية مدير الرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديريات التموين على مستوى الـ 27 محافظة تشن الحملات الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي لمعرفة مدى التزام المحلات التجارية بالتخفيضات المعلنة على واجهة المحل وطبقا للقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2021 والتأكد من وجود تراخيص للمحلات التجارية ومستندات وأوراق مثل الفواتير الضريبية وفي حال المخالفة يتم تحرير محضر وإحالتها للنيابة العامة.

وكشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية مدير الرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص للدستور أن الحملات الرقابية بمديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى المحافظات رصدت تحرير 642 محضرا لمخالفات متنوعة ما بين اوكازيونات وهمية وبدون ترخيص وبدون وضع السعرين باللغة العربية وبدون وجود فواتير ضريبية خلال الفترة البدء في الاوكازيون يوم 2 أغسطس الجاري حتى اليوم الخميس 27 أغسطس الجاري وتم إحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية مدير الرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة مديريات التموين والتجارة الداخلية بجانب غرف العمليات الفرعية في المديريات لتكثيف الرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيون وتحرير محاضر للمخالفين في حال عدم الإعلان عن السعرين أو عدم الحصول على التراخيص أو أوكازيونات وهمية لتضليل المستهلك .

وأكد أبو الفضل أن المستهلك له حق استرجاع السلعة خلال 14 يوما بدون اي أسباب أو 30 يوما بسبب وجود عيوب في الصناعة طبقًا لقانون حماية المستهلك الجديد وفي هذه الحالة يحصل على فلوسه التي قام بدفعها، ومن يعترض من البائعين عليه التواصل بالاتصال بالخط الساخن ١٩٥٨٨بجهاز حماية المستهلك أو على الواتس أو البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.