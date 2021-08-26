الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شديد الحرارة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد

الأرصاد
الأرصاد

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا، الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، نهارًا، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وقال الخبراء- في بيان، اليوم- إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافوا أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر: 
العظمى الصغرى
القاهرة 37 26
الإسكندرية 32 26
وادي النطرون 34 25
طنطا 36 26
شبين الكوم 36 26
دمنهور 34 26
بلطيم 32 24
مطروح 30 21
السلوم 31 24
سيوة 34 22
بورسعيد 33 25
دمياط 32 25
الزقازيق 36 26
المنصورة 35 25
الإسماعيلية 38 24
السويس 37 25
العريش 33 25
رفح 33 24
رأس سدر 38 25
نخل 37 18
نويبع 40 29
طابا 35 25
كاترين 35 17
الطور 36 27
شرم الشيخ 40 30
الغردقة 40 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 37 25
بني سويف 37 24
المنيا 38 24
أسيوط 38 23
سوهاج 40 24
قنا 41 26
الأقصر 42 25
أسوان 43 27
إدفو 43 27
أبوسمبل 41 25
الوادي الجديد 41 23
شلاتين 40 27
أبورماد 38 28
حلايب 36 26
رأس حدربة 36 27

خبراء هيئة الأرصاد الوجه البحري الحرارة القاهرة طقس الصعيد

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