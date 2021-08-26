الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس نظافة القاهرة: لابد من نشر الوعي التأميني بين صفوف العاملين بالهيئة

اجتماع رئيس هيئة
اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، منذ قليل، مع يحيى سند مدير عام منطقة العباسية القطاع الحكومي وسحر علام رئيس الإدارة المركزية للمالية والإدارية والموارد البشرية وحسام علي محمد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية وأيمن أحمد عقل المفتش السابق للجهة ووليد أبو سريع المفتش الحالي للتأمينات وأومية أحمد محمد مسئولة وحدة النهايات الطرفية بخصوص تطوير منظومة ووحدة النهايات الطرفية والخدمة التأمينية المقدمة للعاملين وأسرهم.

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اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

ورحب رئيس هيئة النظافة كل بكل المقترحات التي طرحها يحيى سند بدعم بالهيئة وزيادة القوى الوظيفية بها، مشيرا إلى ضرورة تحويل الوحدة إلى وحدة خدمية عامة لجميع العاملين بالهيئة وأسرهم ونشر الوعي التأميني لهم.

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اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وأكد الشرشابي على أنه سيقوم بعمل ندوة توعية on line ليتلقى من خلالها كافة الأسئلة الخاصة بالتأمينات من اشتراكات ومعاشات وخلافه.

وفي نهاية الاجتماع شكر الشرشابي جميع الحضور ومسئولي التأمينات والمعاشات بالهيئة وأمد على ترحيبه وقبوله لكافة المقترحات الهادفة التي تسعى لتطوير منظومة التأمينات والمعاشات الموجودة بالهيئة لخدمة جميع العاملين بيسر وسهولة.

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اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة
اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة
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