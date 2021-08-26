الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط عصابة تخصصت فى تجارة المخدرات بالقليوبية

عصابة
عصابة

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالخانكة، وبحوزتهم أسلحة نارية، وكمية متنوعة من المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات بتكوين 3 أشخاص تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في حيازة الأسلحة النارية والاتجار بالمواد المخدرة بنطاق دائرة المركز.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط "أمين.ر.أ"، 30 عامًا، عاطل، و"مدحت.ع.ف"، 31 عامًا، عاطل، سبق اتهامه في قضيتين، و"مصطفى.م.ع"، 26 عاما، عاطل، وبحوزتهم سلاح ناري بندقية خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار، و250 جرام من مخدر الهيدرو، و300 جرام من مخدر الهيروين، و400 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 1290 جنيهًا، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق. 

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وائل لطفي

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