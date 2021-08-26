الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة الشرقية: ضبط 2584 مخالفة دوائية في حملة على المنشآت الطبية والدوائية

مخالفات دوائية
مخالفات دوائية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر وإدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بمنيا القمح، وبالاشتراك مع لجنة من المتابعة والتفتيش بالمحافظة، حملة موسعة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة والدوائية بمركز ومدينة منيا القمح.

ومن خلال الحملة، تم مداهمة مركز طبي للتخسيس يعمل بدون استصدار ترخيص لذلك وبالمخالفة للقانون، وتم العثور على أدوية مهربة مجهولة المصدر دخلت البلاد بطريقة غير شرعية معدة للبيع وغير مصرح بتداولها داخل الأراضي المصرية، بالإضافة لضبط أدوية بدون فواتير بمكان غير مرخص له تداولها، وقد قام مفتشي الحملة بإثبات المخالفات المذكورة.

وفي سياق متصل قامت الحملة بتفتيش عدد من الصيدليات العامة بذات النطاق بمنيا القمح، تم خلالها ضبط أدوية غير مسجلة صدر بحقها منشورات من وزارة الصحة بعدم تداولها، بالإضافة لأدوية محفوظة في درجات حرارة غير مناسبة وذلك في عدد من الصيدليات العامة، وبلغ إجمالي المخالفات الدوائية بالمركز الطبي والصيدليات ٢٥٨٤ (قرص و عبوة و زجاجة دش) لأدوية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة منيا القمح.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وزارة الصحة مستشفى طريقة غير شرعية المطارات عمل مستشفيات حملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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