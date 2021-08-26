الاتحاد الإفريقى يأسف لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب: مستعدون لرأب الصدع

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، عن أسفه العميق لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.

واستنكر رئيس المفوضية- حسب بيان صادر اليوم الخميس- أي تدهور في العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين المغاربيين الشقيقين.

ودعا رئيس المفوضية قادة البلدين إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه التحريض على التصعيد، داعياً إلى الانصياع إلى منطق السلام والتعاون المثمر من أجل مصالح الشعبين.

وجدد استعداد الاتحاد الإفريقي لتعزيز أي مبادرة لاستئناف العلاقات الأخوية في خدمة السلام والازدهار في المنطقة المغاربية وإفريقيا.

وكان وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، قد أعلن، الثلاثاء، عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب ابتداء من اليوم.