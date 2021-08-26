الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

اشتية: يجب تذليل جميع العقبات أمام وصول أموال المساعدات لقطاع غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

قال رئيس الوزراء  الفلسطيني محمد اشتية، إنه "تم تذليل جميع العقبات أمام وصول أموال المساعدات لأهلنا في قطاع غزة".

وأضاف اشتية، في بيان اليوم الخميس أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، أن إيصال المساعدات سيتم من خلال الأمم المتحدة ومؤسساتها، كما تم الايعاز لسلطة النقد لضمان وصول أموال المساعدات.

وشدد اشتية على "حرص الحكومة لتوفير كل دعم ممكن لأهلنا في القطاع، داعيا إلى رفع الحصار، وإزالة العقبات الإسرائيلية أمام إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، لتوفير المأوى للعائلات التي فقدت بيوتها، خاصة قبل حلول فصل الشتاء".

كما دعا المجتمع الدولي إلى توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار في غزة.

قطاع غزة غزة رئيس الوزراء الفلسطيني الامم المتحدة العقبات الإسرائيلية الاحتلال

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