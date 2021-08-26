بوتين: منتدى الشرق الاقتصادي يعزز الشراكات مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن منتدى الشرق الاقتصادي -المنعقد الأسبوع القادم في مدينة فلاديفوستوك الروسية- يساهم في تعزيز الشراكات بين قطاع الأعمال في روسيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف بوتين، اليوم الخميس: أن المنتدى اكتسب مكانة دولية كبيرة؛ مما ساهم في بناء التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكات بين قطاع الأعمال في روسيا والدول الأخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأشار إلى أن التواصل المباشر وغير الرسمي، بمشاركة رواد الأعمال والسياسيين والخبراء فضلا عن ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات العامة، يتيح للمرء تبادل الخبرات ومناقشة القضايا الأكثر إلحاحا على جدول الأعمال الإقليمي والدولي، والعمل على مشاريع ومبادرات مشتركة مفيدة.

وأكد الرئيس الروسي أنه من الضروري خلال المنتدى تحديد الآليات المثلى للتعاون بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتطوير النقل والطاقة والبنية التحتية الصناعية والسياحية، فضلا عن ضمان مستوى عال من السلامة البيئية.

وأعرب بوتين عن ثقته بأنه سيتم إيلاء اهتمام خاص للمشاكل المرتبطة بالتغلب على العواقب الاقتصادية والاجتماعية لوباء (كوفيد- 19)، متمنيا للمشاركين النجاح والعمل المثمر.

وينعقد المنتدى في الفترة من 2 وحتى 4 سبتمبر 2021، والموضوع الرئيسي لمنتدى هذا العام هو "الفرص الجديدة للشرق الأقصى في عالم متغير"، بحسب البيان الذي نشرته المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الحدث الاقتصادي.

