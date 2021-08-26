الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمي: قمة بغداد تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات

العراق
العراق

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن قمة بغداد تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات، فيما دعا الإعلاميين إلى نقل صورة حقيقية الإنجازات المتحققة في البلاد.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال لقائه الوفود الاعلامية العربية والاجنبية بمناسبة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، "نرحب بكم في بغداد السلام، وفي عراق اللقاء والتعاون والشراكة، ونحن نستعد لعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي ستبدأ أعماله يوم السبت المقبل، وهو حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها".

وأضاف: "هناك تحديات كثيرة نعاني منها في المنطقة، وعلينا جميعاً التعاون والتكاتف في حلها، والعبور نحو خلق تكامل اقتصادي واجتماعي بين شعوب المنطقة"، مبينا أن "المؤتمر يجسد رؤية العراق في ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع محيطه ومع دول العالم ونتطلع إلى هذا اللقاء، وما سينتجه من دعم لدور العراق التاريخي في إرساء السلام".

وتابع أن "العراق بدأ بأخذ دوره التاريخي، ليكون أحد ركائز السلام في المنطقة، ويمكنه أن يخلق جسراً للتواصل والتعاون والتكامل الشامل، مع جميع دول المنطقة".

وقال: "كفى حروباً وصراعات وخلافات"، موضحا أن "قرار الحرب والكراهية والعنف ليس خيار الشجعان، بل أن قرار التنمية والبناء وحفظ كرامة المواطن هو قرار الشجعان وهذا ما نحن ماضون إليه".

وبين أن "العراق يدعو جميع دول المنطقة إلى بناء السلام على أساس التكامل بين شعوب المنطقة، وهناك فرص كبيرة في العراق يمكن لدول المنطقة التعاون والمساهمة فيها، وخلق مساحة جديدة لكل شعوب المنطقة، كي تبنى السلام والاستقرار لها".

وأوضح: "نحن مقبلون على انتخابات مصيرية وحاسمة بعد شهر ونصف، سوف تعزز المسار الديمقراطي في البلد، ولقد عملنا خلال نحو عام وشهرين على مختلف الصعد، لإصلاح المسارات الاقتصادية والأمنية والسياسية في البلد"، لافتا إلى "النجاح في تحقيق مقاصد كبيرة، وما زلنا ماضين وملتزمين ببناء دولة فاعلة ومستقرة ومستدامة، ونتطلع في كل هذا إلى التعاون الإقليمي، مع جميع دول المنطقة".

العراق بغداد مصطفي الكاظمي التعاون والتكاتف والإنجازات التنمية والبناء تكامل اقتصادي

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