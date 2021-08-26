الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

تداول نتيجة طالب بالثانوية رغم تحرير «محضر غش».. و«التعليم» تتحقق

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تتابع ما يتم تداوله بشأن نجاح طالب في الثانوية العامة رغم تحرير "محضر غش" له أثناء الامتحانات، وأعلنت الوزارة عن رقم جلوسه ضمن قوائم الغشاشين.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم التحقق من الأمر وسوف تكشف الوزارة عن الحقيقة خلال الساعات المقبلة.

وتابعت، أنه وفقًا لقانون الغش فإن الطالب الذي حرر له محضر غش تحجب نتيجته ولم يتم ظهورها.

يأتى هذا القرار من وزارة التربية والتعليم بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة لطالب بالثانوية العامة على الرغم من أنه حُرر له محضر غش أثناء الامتحانات، ووفق ما أعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأمر الذي يعني حجب نتيجته.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحان شهادة الثانوية العامة جميع الشعب للدور الثاني، بالعام الدراسي 2020-2021، وجاء كالآتي:

-السبت 4 سبتمبر امتحان مادة اللغة العربية

- الأحد 5 سبتمبر امتحان اللغة الأجنبية الثانية

-الإثنين 6 سبتمبر امتحان الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)

- الثلاثاء 7 سبتمبر امتحان الفيزياء والتاريخ

- الأربعاء 8 سبتمبر  امتحان اللغة الأجنبية الأولي

- الخميس 9 سبتمبر امتحان مادة الرياضيات التطبيقية

- السبت 11 سبتمبر امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا 

- الأحد 12 سبتمبر امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)

- الإثنين 13 سبتمبر امتحان الأحياء،والفلسفة والمنطق والرياضيات الاستاتيكا.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، بنسبة نجاح 74%.

 

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