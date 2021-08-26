الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: روسيا لم تعترف بـ«طالبان» حتى الآن

طالبان
طالبان

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن بلاده لم تعترف حتى الآن، بحركة طالبان، مشيرًا إلى أن هذه الحركة سيطرت بحكم الأمر الواقع حركة على معظم الأراضي الأفغانية. 

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "كما تعلمون روسيا لم تعترف بعد بحركة طالبان، ووصول طالبان إلى السلطة وسيطرتها على معظم أفغانستان هو بحكم الأمر الواقع".
وأضاف: "نعتقد أنه يتوجب بلا شك مراقبة وتتبع الخطوات القادمة بعناية شديدة فيما يتعلق بضمان النظام والأمن لمواطني البلاد في المقام الأول، كما أن ضمان الأمن هو أمر ذو أهمية قصوى بالنسبة للدبلوماسيين الروس والبعثات الدبلوماسية".
ولفت بيسكوف إلى أن "بلاده مهتمة بالسلام والاستقرار في أفغانستان وبأن يحظى الشعب الأفغاني بالسلام والأمن، ومهتمة أيضًا بتوقف تدفق الأفيون إلى جميع الاتجاهات في العالم". وفيما يتعلق بموقف روسيا من استقبال اللاجئين الافغان، قال بيسكوف: "لا يوجد لدينا موقف حاليًا في هذا الشأن، والعمل جارٍ ضمن هيئات الهجرة ووزارة الخارجية بهذا الشأن، والوضع يتغير وتبقى الكثير من الاسئلة قائمة، ومع وضوح الصورة سيتم صياغة الموقف من اللاجئين".

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريبًا، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلًا: إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابول، أملًا في مغادرة البلاد هربًا من قبضة الحركة المتشددة.
وكانت الحركة شنت هجومًا واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصًا الأمريكية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابول.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.

طالبان أفغانستان روسيا الكرملين

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وائل لطفي

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