الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يثمن ارتفاع صادرات مصر من البترول الخام بنسبة 188% في أبريل

النائب رزق جالى نصر
النائب رزق جالى نصر الله

وجه النائب رزق جالى نصر الله، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، التحية والتقدير لوزارة البترول والثروة المعدنية بجميع شركاتها ومؤسساتها بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لنجاحها في تحقيق قفزة كبيرة من الصادرات المصرية من البترول الخام في الفترة الأخيرة.

وقال جالي، فى بيان له، إن وصول قيمة الصادرات من البترول الخام نحو 117.3 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، بينما كانت 40.7 مليون دولار في شهر أبريل عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 188.3% إنما يؤكد نجاح هذا القطاع الواعد، والذي يحظى بأكبر دعم ومساندة من الرئيس عبد الفتاح السيسى مطالباً من وزارة البترول والثروة المعدنية الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود.

تجدر الاشارة الى أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أكدت أن صادرات البترول الخام جاءت ضمن قائمة الصادرات المصرية من الوقود والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 632 مليون و824 ألف دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل 161 مليون و987 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 470 مليون و837 ألف دولار.

وضمت قائمة صادرات الوقود المصرية صادرات منتجات البترول والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 430 مليون و27 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 56 مليون و867 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 373 مليون و160 ألف دولار، بينما بلغت قيمة صادرات الفحم نحو مليون و263 ألف دولار، مقابل مليون و952 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ 689 ألف دولار.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى نحو 3.34 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 3.04 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 10%، وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 80.3%، حيث بلغت 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

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