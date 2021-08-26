الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران: 36 ألف و758 إصابة جديدة بكورونا و694 وفاة خلال 24 ساعة

كورونا في إيران
كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، تسجيل 36 ألفا و758 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة، في بيانها اليومي، إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس ليبلغ 4 ملايين و833 ألفا و135 إصابة مؤكدة، من بينها 7 آلاف و788 حالة في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.


وأضافت أن البلاد سجلت في نفس الفترة 694 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 104 آلاف و716 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 4 ملايين و53 ألفا و22 شخصا حتى الآن.
 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الصحة الايرانية إيران طهران الصحة العالمية

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وائل لطفي

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