بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 في تصادم سيارة بتروسيكل بالإسماعيلية (صور)

لقيت سيدة مُسنة مصرعها، بينما أصيب 3 أشخاص آخرين بإصابات خطيرة تنوعت ما بين ارتجاج وكسور وجروح ونزيف داخلي بالبطن إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي مع تروسيكل بعزبة العمار التابعة لقرية سرابيوم دائرة مركز شرطة فايد في محافظة الإسماعيلية.

وتم نقل جثة المتوفية لمشرحة مستشفى القصاصين المركزي والمصابين لمستشفى أبوخليفة الطوارئ ومجمع الإسماعيلية الطبي.

جانب من الحادث

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم عند عزبة العمار التابعة لقرية سرابيوم دائرة مركز شرطة فايد بين سيارة ملاكي وتروسيكل.

جانب من الحادث

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع زينب ا س 65 سنة مقيمة بقرية سرابيوم وإصابة كلا من سليمان س س 83 سنة حالته خطيرة مصاب بغيبوبة تامة واشتباه نزيف داخلي وتم نقله لمجمع الإسماعيلية الطبي، وسحر ش ع اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع وجرح قطعي بالرأس تم نلقها لمستشفى أبو خليفة وعلي م ع 70 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالساق اليمنى تم نقله لمستشفى ابوخليفة.

جانب من الحادث

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والتصريح بدفن جثة المتوفية.