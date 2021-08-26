الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يتفقد الندوة التكوينية لخدام الإيبارشية بسمالوط

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الإيبارشية، الندوة التكوينية لخدام الإيبارشية، المقامة في بيت الخدمات والتكوين بسمالوط.

 وتابع رتبة التوبة، مشجعًا الشباب على ممارسة سر الاعتراف مع الآباء الكهنة، المشاركين في الندوة.

تأتي هذه الندوة التكوينية تأتي في إطار اهتمام صاحب النيافة، لوضع رؤية موحدة لتكوين الخدام على مستوى الإيبارشية.

واختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم، والذي استمر على مدار 15 يومًا متتاليًا.

ومن أشهر تلك الأديرة والكنائس: "دير السيدة العذراء الشهير بالمخرق، وديرها بـ"درنكة" بالجبل الغربي لمدينة أسيوط، الذى يستقبل نحو مليونى زائر من مسلمين ومسيحيين بمختلف 
محافظات مصر، سنويًا، بالإضافة إلى دير العذراء الشهير ببياض، والذى يقع فى محافظة بنى سويف، ودير العذراء الجنادلة بأسيوط، والعذراء جبل الطير بالمنيا، وكنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد، الذى يأتى إليها الزوار من مختلف المدن للتبرك منها، بالإضافة لكنيسة العذراء مريم المغيثة بحارة روم.

وتضمن البرنامج اليومى للعذراء، كورال للأطفال أو الشباب يشمل مدائح وتراتيل العذراء باللغات العربية والقبطية واليونانية القديمة، وتتختم النهضات فى كل يوم بعظة روحية، تستضيف خلالها كل كنيسة أسقف أو كاهن أو خادم من مكان خارج الإيبارشية، حتى تنتهى فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

وخلال الاحتفالات السنوية، التى أطلقتها الكنيسة القبطية خصيصًا لتكريم "العذراء" تلك السيدة التى اكتسبت مكانة كبيرة لدى جميع الطوائف، تستقبل أديرة وكنائس السيدة العذراء مريم الاف الزائرين للاحتفاء بها خلال الـ15 يومًا.

"صوم العذراء" هو صوم من الدرجة الثانية، يسمح فيه بتناول الأسماك، ماعدا يومىّ الأربعاء والجمعة، وهناك بعض من الأقباط يمتنعون عن أكل الأسماك ويكتفون بالمأكولات النباتية فقط، وهناك البعض الأخر يصومون خلاله بالماء والملح فقط، وخاصةً أصحاب النذور، الذين لهم طلبات خاصة من الله وخلال فترة الصوم يزهدون الطعام ويترجون العذراء لتشفع لهم عند الله يلبى طلباتهم.

 

 

اقباط كاثوليك الأنبا باسليوس كنيسة أسر قبطية الانبا

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وائل لطفي

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