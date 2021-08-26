الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: اعتماد المجزر الآلي بالنوبارية بغرض التصدير

المجزر الآلي بالنوبارية
المجزر الآلي بالنوبارية

أعلن اللواء إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، اعتماد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمجزر الآلي بالنوبارية التابع للصندوق، للذبيح بغرض التصدير.

وقال صابر، إن افتتاح المجزر يعظم الاستفاده من الأصول ورفع كفائتها، لافتا إلى أنه تم رفع كفاءة صالات الذبيح بالمجزر، وعمل حملات تسويقية بغرض جذب عملاء جدد، للاستفاده من هذه الطاقات.

وأوضح أنه تم  ذبح ٤٥ رأس من الضأن، واستصدار موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتصديرهم إلى مملكة البحرين عبر المحجر البيطري في مطار القاهرة، حيث لاقت عمليات الذبيح قبول السلطات المحجرية المختصة في مصر والبحرين.

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات للخدمات البيطرية، استكمال تنفيذ الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، حيث تم تحصين أكثر من 3 ملايين رأس ماشية.

وقال تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الهيئة تستكمل الجملة القومية  للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، وأن إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع منذ بدء انطلاق الحملة، مليون 574 ألف و333 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم 855 ألف و819 رأس أبقار، و455 ألف و433 رأس جاموس، و215 ألف و281 رأس أغنام، و47 ألف 800 رأس ماعز. 

وتحصين مليون 488 ألف و752 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 781 ألف و96 رأس أبقار، و448 ألف و549 رأس جاموس، و209 ألف و361 رأس أغنام، و47 ألف و800 رأس ماعز، و1946 رأس جمال.

-الزراعة اعتماد المجزر الألى بالنوبارية التابع لصندوق التأمين على الماشية للذبيح بغرض

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