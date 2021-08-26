الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإنقاذ النهري يبحث عن جثمان شاب غرق في ظروف غامضة بإمبابة

غرق
غرق

لقى شاب مصرعه غرقا بنهر النيل في إمبابة اليوم الخميس، وتكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة عمليات البحث عن جثمان الشاب لانتشاله من المياه. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بغرق شاب في نهر النيل بمنطقة إمبابة، وفور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لفحص ملابسات البلاغ والدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة الشاب. 

انتقلت قوات الأمن مدعومة برجال الضفادع البشرية وتجرى الآن عمليات البحث عن جثمان الشاب ومسح المسطح المائي، وشكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات غرق الشاب لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

مصرع غرقا نهر النيل إمبابة قوات الانقاذ النهري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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