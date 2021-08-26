الإنقاذ النهري يبحث عن جثمان شاب غرق في ظروف غامضة بإمبابة

لقى شاب مصرعه غرقا بنهر النيل في إمبابة اليوم الخميس، وتكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة عمليات البحث عن جثمان الشاب لانتشاله من المياه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بغرق شاب في نهر النيل بمنطقة إمبابة، وفور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لفحص ملابسات البلاغ والدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة الشاب.

انتقلت قوات الأمن مدعومة برجال الضفادع البشرية وتجرى الآن عمليات البحث عن جثمان الشاب ومسح المسطح المائي، وشكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات غرق الشاب لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.