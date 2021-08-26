رجال الأعمال المصريين الأفارقة: نبحث التعاون في زراعة الذرة الصفراء مع سيراليون

التقى الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ديفيد فرانسيس وزير خارجية سيراليون، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية والتي استمرت ثلاثة أيام.

عقد الاجتماع لبحث التعاون بين أعضاء منظمات المال والأعمال والاقتصاد ونماذج من كبار المستثمرين بمصر.. وجاء ذلك بدعوة من السفير السيراليوني بالقاهرة وأعضاء البعثة الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية.

خارجية سيراليون نتطلع لتفتح آفاق بين البلدين

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السيراليوني أننا نتطلع دوما إلى فتح آفاق مع القطاع الخاص الأفريقي ودعم تواجد أعضاء الجمعية من كبار مستثمري الزراعة والدواجن والانتاج الحيواني واللقاحات البيطرية والطاقة والتعدين والصحة العامة، للعمل المشترك الجاد مع القطاع الخاص السيراليوني لتوفير العديد من المنتجات منها الذرة الصفراء والبيضاء والأرز.

وأشار د. الشرقاوي إلى أنه يمكن ان نوفر كل اللقاحات البيطرية للقارة، كذلك بإمكاننا التوسع في تقديم الخدمات الصحية لجمهورية سيراليون.

وأكد الشرقاوي أن القطاع الخاص المصري جاهز تمامًا ولديه رغبة وفق توجهات القيادة السياسية وتوافر الإرادة السياسية الجادة والرغبة في البلدين لتعاون فاعل.

فرانسيس تجربة البنية التجتية المصرية تدرس للقارة الإفريقية

ومن جانبه أكد ديفيد فرانسيس وزير خارجية سيراليون علي ثقته في القطاع الخاص المصري وفيما اجرته مصر من تجربة ملهمة في قدرة الدولة واعادة البنية التحتية، وانها تجربة تدرّس في القارة الافريقية ، واننا لدينا دعوة صادقة بما نملكه من ثروة معدنية وبشرية ومياه أرض صالحة للزراعة وقوانين استثمار جيدة تضمن كل الضمانات للمستثمر للدخول للقارة ولسيراليون في غرب افريقيا ، واننا لدينا فرص سانحة للسياحة، وأيضا سنكون سوق مستقبل جيد ويحتاج للبضائع المصرية المختلفة ونرحب للقطاع الخاص مع القطاع الخاص او القطاع الخاص مع الحكومة.

وأشار وزير خارجية سيراليون، إلى أن هناك الكثير من العلاقات التى تربط بين مصر وسيراليون ومنها وقوف القيادة السياسية المصرية بجانب دولة سيراليون خصوصا فى فى اوقات المحن والظروف العصيبة المختلفة التى مرت بالعالم أجمع.

ونوه أنه فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لن تتوانى مصر عن تقديم الدعم المختلف للدولة، مؤكداً أن الدولة ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وعبر الاجتماع عقدت كثير من المباحثات الثنائية بين الحضور في عشاء العمل والذي ضم السفير الدكتور محمدو لابرانج سفير الكاميرون وعميد السفراء الافارقة بمصر وكذا سفير غينيا وزامبيا وبعض من كبار المستثمرين والملحقين التجاريين والدبلوماسيين.