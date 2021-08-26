السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة مواطن في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات لسرقته أموال مواطن في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى كمال، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم ع .م ، 26 سنة، بسرقة المبلغ النقدي، والمنقولات المملوكة للمجني عليه ز .ع كرها عنه بأن استوقفه حال سيره بالطريق العام ليلا واستدرجه لحيث محل الواقعة وما أن ظفر به حتى أشهر في وجهه السلاح الأبيض مهددًا إياه بإلحاق الأذى به إن لم يمتثل له، فبث الرعب في نفسه وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة المجني عليه واختلاس المسروقات.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات مرتكب السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

ويكون الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.