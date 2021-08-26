الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«الميزان» في المقدمة.. خبيرة فلك توضح الأبراج الأكثر تشاؤمًا

أبراج كثيرة الشكوي
أبراج كثيرة الشكوي

يميل بعض الأشخاص إلى الأخذ بالظواهر الغير منطقية، وقد يتشائمون أو يتفائلون وفق أحداث لاتدل على شيء محدد إلا أنها تترك داخلهم مشاعر ما. هذا ما أوضحته خبيرة الفلك ندى عادل، التي أوضحت لـ«الدستور» الأبراج الأكثر تشاؤمًا.

برج الميزان: 

يحتل مولود الميزان الصدارة في الأبراج التشاؤمية، والمصدر الأول للطاقة السلبية، لأن شخصية الميزان الهوائية تجعله فى حالة دائمة من التقلب والشعور بالإحباط.

برج الجدي:

مولود الجدي من الأبراج الأكثر شكوى،  حيث أنه يعيش الحياة بشكل جاد وصارم وعقلاني،  مولود الجدي متقلب المزاج، وقت  يكون مبتسماً ووقت أخر يدخل في حالة اكتئاب،  فهو يفّكر كثيراً بالغد ويقلق من مواجهة الصعوبات المادية أو حتى الصحية، الأمر الذي يجعله يميل إلى التشاؤم وكثرة الشكوى.

برج العذراء

مواليد برج العذراء يتسمون بالتقلبات المزاجية الكثيرة والسريعة، ما يجعلهم كثيري الشكوى.

  قد يتمتع هذا البرج بنزعة تشاؤمية وسلبية بسبب عدم قدرته على الوصول للكمال وتذمره الدائم من الأمور التي لا تعجبه أو ترضيه.

برج  السرطان

مواليد برج السرطان من الأبراج التي تشتكي معظم الوقت وهم من الأبراج التي تميل إلى الحزن والنكد وتحديدًا امرأة السرطان تميل إلى أجواء الاكتئاب، نظراً لحساسيتها المفرطة، على عكس رجل السرطان، كونه شخص عملي ويفكّر دائماً في حياته المهنية بالرغم من خفة ظله وروحه المرحة، إلا إنه قد يبدو عابسًا أو حزينًا فى معظم الأوقات.

برج العقرب

يعتبر العقرب من الأبراج التشاؤمية، وقد يعود ذلك إلى تضخيم الأمور البسيطة، وتخيله لعواقب سيئة ربما لن تحدث، ولكنه يتشاءم ويتوقع السيء.

برج الحوت

برج الحوت فى المرتبة الأخيرة في الأبراج المتشائمة،  فمولود الحوت يعيش حالات اكتئاب دائمة ويعود سبب ذلك إلى خياله الحالم، الأمر الذي يجعله يعيش حالة غريبة من الحزن حتى أنها قد تتخلل أوقات فرحه.

حياتنا اليومية خبيرة الأبراج والفلك ندي عادل خبيرة الأبراج والفلك الأبراج التي تتصف بانها كثيرة الشكوي والتشائم

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

فى خدمتك.. خطوات حجز مكان لركن سيارتك أمام المنزل والأوراق المطلوبة

تكليف رئاسي بإنهاء تطعيم الطلاب والمعلمين قبل انطلاق الدراسة

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

أحمد المريخي

العين السحرية لحسن عبد الموجود

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

8800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

فلسطين: الإدارة الأمريكية أمام فرصة لوقف مشروع بينيت الاستعماري

بينيت يسعى لدفع العلاقات بين إسرائيل وأمريكا خلال اجتماعه مع بايدن