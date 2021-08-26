«الميزان» في المقدمة.. خبيرة فلك توضح الأبراج الأكثر تشاؤمًا

يميل بعض الأشخاص إلى الأخذ بالظواهر الغير منطقية، وقد يتشائمون أو يتفائلون وفق أحداث لاتدل على شيء محدد إلا أنها تترك داخلهم مشاعر ما. هذا ما أوضحته خبيرة الفلك ندى عادل، التي أوضحت لـ«الدستور» الأبراج الأكثر تشاؤمًا.

برج الميزان:

يحتل مولود الميزان الصدارة في الأبراج التشاؤمية، والمصدر الأول للطاقة السلبية، لأن شخصية الميزان الهوائية تجعله فى حالة دائمة من التقلب والشعور بالإحباط.

برج الجدي:

مولود الجدي من الأبراج الأكثر شكوى، حيث أنه يعيش الحياة بشكل جاد وصارم وعقلاني، مولود الجدي متقلب المزاج، وقت يكون مبتسماً ووقت أخر يدخل في حالة اكتئاب، فهو يفّكر كثيراً بالغد ويقلق من مواجهة الصعوبات المادية أو حتى الصحية، الأمر الذي يجعله يميل إلى التشاؤم وكثرة الشكوى.

برج العذراء

مواليد برج العذراء يتسمون بالتقلبات المزاجية الكثيرة والسريعة، ما يجعلهم كثيري الشكوى.

قد يتمتع هذا البرج بنزعة تشاؤمية وسلبية بسبب عدم قدرته على الوصول للكمال وتذمره الدائم من الأمور التي لا تعجبه أو ترضيه.

برج السرطان

مواليد برج السرطان من الأبراج التي تشتكي معظم الوقت وهم من الأبراج التي تميل إلى الحزن والنكد وتحديدًا امرأة السرطان تميل إلى أجواء الاكتئاب، نظراً لحساسيتها المفرطة، على عكس رجل السرطان، كونه شخص عملي ويفكّر دائماً في حياته المهنية بالرغم من خفة ظله وروحه المرحة، إلا إنه قد يبدو عابسًا أو حزينًا فى معظم الأوقات.

برج العقرب

يعتبر العقرب من الأبراج التشاؤمية، وقد يعود ذلك إلى تضخيم الأمور البسيطة، وتخيله لعواقب سيئة ربما لن تحدث، ولكنه يتشاءم ويتوقع السيء.

برج الحوت

برج الحوت فى المرتبة الأخيرة في الأبراج المتشائمة، فمولود الحوت يعيش حالات اكتئاب دائمة ويعود سبب ذلك إلى خياله الحالم، الأمر الذي يجعله يعيش حالة غريبة من الحزن حتى أنها قد تتخلل أوقات فرحه.