الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الصناعات الغذائية تشيد بنتائج الحملة القومية للتوعية بسلامة الألبان ومنتجاتها

الألبان
الألبان

شاركت غرفة الصناعات الغذائية في المؤتمر الدولي للجمعية المصرية لطب الأطفال الذي عقد في مدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 اغسطس 2021، وذلك ضمن فاعليات الحملة القومية للتوعية بسلامة الألبان ومنتجاتها.

وعرض الدكتور رضا عبد الجليل مدير الشئون الفنية بالغرفة محاضرة علمية بعنوان: «اللبن الصحي الآمن للمستهلك»، في إطار أنشطة وفعاليات الحملة لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والراسخة فى ذهن المستهلك المصرى عن اللبن المعبأ والتوعية بأخطار تداول الالبان السائبة مجهولة المصدر.

وأشادت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بنتائج الحملة القومية للتوعية بسلامة الألبان ومنتجاتها، وآثارها الإيجابية حيث ساهمت في زيادة وعى المستهلك بالألبان المعبأة المنتجة طبقا للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية السليمة، كما غيرت من ثقافة ووجهة نظر المستهلكين ومعتقداتهم الخاطئة بأن اللبن المعبأ ليس طبيعيا ويحتوى على مواد حافظة، بالإضافة إلى ارتفاع سوق اللبن المعبأ المعامل حراريا من 12% فى 2007 الى حوالي 55% في 2020.

وأكدت الغرفة، في بيان لها أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، يعمل جاهداً بالتعاون مع الجهات المعنية بالحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري توفيرا للفاتورة العلاجية للدولة التى تتسبب بها الألبان العشوائية غير المعالجة حرارياً وغير المعبأة ومجهولة المصدر فى أجزاء كبير منها.

وأشارت الغرفة، أن الحملة القومية للتوعية بسلامة الألبان ومنتجاتها بدأ التفكير فيها في 2007 بتكليف كلية الزراعة جامعة الإسكندرية باجراء دراسة علمية ميدانية لمعرفة الحالة الصحية للبن الخام المتداول فى الاسواق في القاهرة الكبري والاسكندرية حيث أظهرت النتائج ارتفاع العدد الكلي للميكروبات والتلوث بالفورمالين والمبيدات والمعادن الثقيلة والغش بالزيوت النباتية والكشف عن الميكروبات المسببة للأمراض.

وأضافت الغرفة، أنه تم إجراء تحديث الدراسة 2009 وعرضت النتائج على وزارة الصحة وكان من أهمها  توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وكلية الزراعة جامعة الاسكندرية وشركة تتراباك لتنفيذ حملة قومية للتوعية بسلامة الألبان ومنتجاتها تحت شعار "اللبن المعبأ هو الأمان ووزارة الصحة هى الضمان"، وتم الاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

غرفة الصناعات الغذائية الدولى للجمعية المصرية مدينة للتوعية بسلامة الالبان بالغرفة علمية الامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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