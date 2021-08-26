الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

بعد اجتماع بينيت.. البنتاجون: ملتزمون بأمن إسرائيل.. وناقشنا تهديدات «النووى الإيرانى»

النووي الإيراني
النووي الإيراني

جددت الإدارة الأمريكية التزامها بأمن إسرائيل خلال اللقاء الذي جمع نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، في واشنطن.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الأمريكي، ناقشا العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها الملف النووي الإيراني، والمخاطر التي يشكلها.

تفاصيل لقاء بينيت ووزير الدفاع الأمريكي 

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، إن واشنطن ملتزمة باستقرار المنطقة، بجانب التزامها الدائم بأمن إسرائيل.

وجاء في البيان الأمريكي أنهم ناقشوا مجموعة واسعة من التهديدات التي يشكلها البرنامج النووي الإيراني ودعم الإرهاب والعدوان البحري، بحسب البيان.

واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الأمريكي، خلال لقائهما، فجر اليوم، والذي حضره عدة مسئولين من الجانبين، على التعاون في مجال الدفاع الجوي والصاروخي ومواجهة الأنظمة الجوية غير المأهولة.

وأكد أوستن التزام أمريكا بأمن إسرائيل والتفوق العسكري النوعي لها في المنطقة، مشددًا على التزام الولايات المتحدة بتحقيق استقرار أوسع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك من خلال علاقاتها العسكرية مع شركائها منذ فترة طويلة.

إسرائيل وزير الدفاع الامريكى نفتالي بينيت لويد اوستن وزارة الدفاع البنتاجون

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