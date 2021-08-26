ضبط 240 طربة حشيش بـ1.9 مليون جنيه بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية من رصد نشاط (عدة عناصر إجرامية ) تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسمى شرطة (أول المنتزه- ثانٍ الرمل) بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط 4 عناصر إجرامية، جميعهم مقيمون بمحافظة شمال سيناء، حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وعُثر بحوزتهم على (عدد 110 طرب لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات" مخبأة بمخزن سرى عبارة عن إسطوانة غاز بداخل إحدى السيارات، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة).

كما تم ضبط عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة قنا، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل حائزاً ومحرزاً (عدد 130 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة بالواقعتين (1,910٫000- مليون وتسعمائة وعشرة آلاف جنيه تقريباً).

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط كمية لمخدرى الهيروين والاستروكس- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول، بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية"، فيما نجحت مديرية أمن الجيزة في ضبط (عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى- هاتفى محمول) بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية".

وأسفرت جهود مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة بحوزة شخصين، وتمكنت مديرية أمن مطروح من ضبط (عدد 70 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- 2هاتف محمول- سلاح أبيض- ميزان حساس) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

وأثمرت جهود مديرية أمن البحيرة عن ضبط (عدد 26 طربة لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

ونجحت مديرية أمن السويس في ضبط (عدد 4300 قرص مخدر- مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص، وتمكنت مديرية أمن الغربية من ضبط (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش- كمية لمخدرالهيروين- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة، بحوزة (ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

وفي ميناء القاهرة الجوى تم ضبط طرد بريدى بداخله (عدد 933 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر) وضبط القائم على عملية جلب الشحنة (مقيم بمحافظة الإسكندرية).

ونجحت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية ببؤرة السحر والجمال في ضبط (كمية من مخدر البانجو- مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وفي ذات الإطار، أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامي فـى الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحيط سكنه، وبحوزته (بندقية آلية وخزينة و12 طلقة من ذات العيار- كمية من مخدر الهيروين- هاتف محمول- مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وفي سياق متصل، تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 280 جراما- مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا)، حال محاولته عبور نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس متجهاً إلى مركز ملوى بالمنيا مستقلاً إحدى السيارات "الأجرة".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.