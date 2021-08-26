لطلاب الشهادات الفنية.. تعرف على مواعيد المسابقة المركزية للقبول بالجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن مواعيد ومواد امتحانات المسابقة المركزية والموحدة لطلاب المدارس والمعاهد الفنية للقبول بكليات الهندسة والزراعة والتجارة والحقوق، خريجي أعوام 2019 – 2020 – 2021.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات، نسبة القبول بـ 70% فأكثر للطلاب، مع الشروط اللازمة للتقديم للالتحاق بالكليات بالجامعات بالعام الجامعي الجديد 2021 – 2022.

حيث أعلن المجلس الأعلى للجامعات، شروط التقديم للطلاب بالمسابقة الموحدة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية، حيث يعقد بكليات التجارة بجامعات (القاهرة – الإسكندرية – طنطا – الزقازيق – أسيوط)

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات غلق امتحان المسابقة الموحدة نظام 3 سنوات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية خريجي أعوام 2019 – 2020 – 2021 بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلي للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن الامتحانات تعقد للطلاب طبقا لجداول التوزيع الجغرافي الخاص وحسب المحافظة والرقم القومي المعلن عنه على موقع المجلس الأعلى للجامعات، لمواد (الرياضة - اللغة الأولى إنجليزي – فرنساوي – الجغرافيا – اللغة الثانية – انجليزي – فرنساوي)، خلال أيام 26، 27، 28، 29 سبتمبر المقبل.

وبالنسبة للمسابقة المركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية ودبلوم المدارس الفنية التجارية نظام 5 سنوات، وتعقد الامتحانات بكليات التجارة بجامعات (القاهرة – الإسكندرية – طنطا – الزقازيق – أسيوط) للطلاب خريجي أعوام 2019 – 2020 – 2021 والراغبين في الالتحاق بكليات التجارة بالجامعات.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات، الامتحانات لطلاب المعاهد الفنية التجارية، طبقا لجداول التوزيع الجغرافي الخاص وحسب المحافظة والرقم القومي المعلن عنه على موقع المجلس الأعلى للجامعات، وعقد الامتحان لمواد (رياضة – دراسات تجارية باللغة الإنجليزية – إدارة أعمال – المحاسبة) خلال أيام 3 و4 و5 و6 أكتوبر المقبل.

وبالنسبة لامتحانات المسابقة الموحدة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات والمسابقة المركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية 5 سنوات والمعاهد الفنية الصناعية والذي يعقد بكليات الهندسة بجامعات (القاهرة – الزقازيق – كفر الشيخ – أسيوط)، خريجي أعوام 2019 – 2020 – 2022 بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكي ولطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات والمعاهد الفنية الصناعية والراغبين للالتحاق بكليات الهندسة بالجامعات.

وحدد المجلس، للامتحانات الطلاب الحاصلين على الثانوية الصناعية والمعاهد الفنية الصناعية، طبقا لجداول التوزيع الجغرافي الخاص وحسب المحافظة والرقم القومي المعلن عنه على موقع المجلس الأعلى للجامعات لمواد (اللغة الإنجليزية - ميكانيكا – الفيزياء – رياضة 1 جبر وهندسة فراغية - رياضة 2 التفاضل والتكامل - الكيمياء، خلال أيام 30 سبتمبر المقبل و2 و4 و5 و6 أكتوبر المقبل.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أنه بالنسبة لطلاب المسابقة الموحدة للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية والذي يعقد بكلية الزراعة جامعة القاهرة، خريجي أعوام 2019 – 2020 – 2021، بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلي للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الزراعة بالجامعات، لشهادة الثانوية الزراعية لامتحانات (الرياضة جبر وحساب مثلثات طبيعية - رياضة ميكانيكا - رياضة تفاضل وتكامل - كيمياء - لغة انجليزية)، خلال أيام 30 سبتمبر المقبل و3 و4 و5 و6 أكتوبر المقبل.

وبالنسبة لطلاب المسابقة المركزية للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الزراعية ودبلوم المدارس الفنية الزراعية 5 سنوات ويعقد بكلية الزراعة جامعة عين شمس خريجي أعوام 2019 – 2020 – 2021، تعقد الامتحانات لمواد (كيمياء- اللغة الإنجليزية – الأحياء) خلال أيام 4 و5 و6 أكتوبر المقبل.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات إلى أنه بالنسبة لطلاب المسابقة المركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية شعبة قانون والذي يعقد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، لمواد (مبادئ مدخل العلوم القانونية - مبادئ القانون الدستوري- إحدى اللغتين إنجليزي – فرنساوي)، خلال أيام 3 و4 و5 أكتوبر المقبل