الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مياه دمياط»: حصول محطة معالجة الحوراني على شهادة «TSM»

المهندس شاكر أبوالعيلة
المهندس شاكر أبوالعيلة

أعلن المهندس شاكر أبوالعيلة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن تجديد الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة(TSM) لمحطة معالجة صرف صحي "ميت أبوغالب" بطاقة تصميمية 4000 م3/يوم، للمرة الثانية على التوالى، وحصلت محطة معالجة صرف صحى الحورانى بطاقة تصميمة 2000 م3/ يوم على تلك الشهادة.

جاء ذلك بعد استيفاء المحطة لمتطلبات الشهادةو اعتمادها من الجهة المانحة بعد إجراء المراجعة اللازمة لمنح الشهادة، من خلال التفتيش على 5 أقسام بالمحطة، وهي الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والصيانة والمعمل، بحيث يتم التأكد من أن المحطات مستوفاة ومطابقة لشروط شهادة الإدارة الفنية المستدامة.

وقال "أبوالعيلة"، إن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى تحسين الخدمات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، ومن منطلق الحرص على التطوير الدائم والمستمر لمنظومة الخدمات التى تقدمها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

وكانت واصلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، متابعتها الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يجرى تنفيذها بمركز كفر سعد.

وأجرت عوض جولة، أمس الأربعاء، برفقة العميد عادل الشناوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط وإسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة، استهلتها بمعاينة قطعة أرض بقرية كفر المنازلة لدراسة مقترح إستغلالها لإقامة مجمع خدمات حكومية و زراعية وفقاً للاشتراطات الخاصة بتلك المنشآت.

كما تفقدت محافظ دمياط مركز شباب كفر المنازلة للوقوف على مخطط التطوير الخاص به لرفع كفاءته طبقاً لأعلى مستوى .

وخلال زيارتها لقرية كفر سليمان البحرى، عاينت "عوض" موقع الجمعية الزراعية بالقرية، حيث أمرت بسرعة إاخاذ الإجراءات اللازمة لازالة المبنى القديم واستغلاله مع المساحة المحيطة به لإقامة مجمع خدمات زراعية و بيطرية متكامل.

وبالقرية أيضاً، تابعت المحافظ المعدلات التنفيذية لمشروع توسعات مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية والتى تضم 8 فصول ومكتبة ومعمل وقسم حاسب آلي، ليصل إجمالى عدد الفصول بالمدرسة 32 فصلا دراسيا.

كما تفقدت موقع إنشاء مجمع خدمات حكومية ومركز شباب قرية كفر سليمان، حيث بحثت آلية وخطوات التنفيذ التى ستتم من خلال خطة محددة.

محافظ ازمة الصرف الصحي الفن مستوى فصل على نائب محافظ دمياط جاء المبادرة الرئاسية حياة كريمة الصحة المهنية الدكتورة منال عوض محافظ

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وائل لطفي

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