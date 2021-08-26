الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 4675 مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 4675 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1340 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و122 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و13 مخالفة موقف عشوائى، و57 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الطرق السريعة مخالفة مرورية متنوعة مخالفة تجاوز السرعة المقررة

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وائل لطفي

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