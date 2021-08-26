حملة لضبط مخالفات الصرف بالمنشآت الصناعية في «الصالحية الجديدة»

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، إنه تم شن حملة للتفتيش وضبط مخالفات الصرف الصناعي للمنشآت الصناعية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارتي التنمية والبيئة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة، موضحاً أن الحملة تأتي في إطار المحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة، وكذا الاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي بالمدينة.

وأوضح المهندس خالد شاهين، أن الحملة قامت بالمرور على 23 منشأة صناعية وتم سحب عينات مياه صرف صناعي من السيب النهائي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشآت غير المطابقة للكود المصري في الصرف الصناعي.

وأضاف رئيس الجهاز أنه جارٍ متابعة 15 منشأة صناعية لتوفيق أوضاعها، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1012) الخاص بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا مقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية المخالفة لمعايير القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2000 م.

كان قد نظم جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، حفل تكريم للمهندس رمضان خيري، رئيس الجهاز السابق، تقديراً لجهوده المبذولة خلال فترة توليه المسئولية، على مدار السنوات الخمس السابقة، وعمله الدؤوب فى تطوير وتنمية مدينة الصالحية الجديدة، وإنشاء العديد من المشروعات المهمة بها.

وأكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أن الاحتفالية كانت مليئة بأجواء من الحب والانتماء للوطن والعرفان بالجميل، وسط لفيف من نواب رئيس الجهاز ومسئولى الإدارات والعاملين والضيوف الكرام.

يذكر أن مدينة الصالحية الجديدة تم إنشاؤها عام 1982، وتبعد عن مدينة الزقازيق بـ 50 كم، وعن محافظة الإسماعيلية بحوالى 40 كم وعن محافظة بورسعيد بحوالى 90 كم، وتبلغ مساحتها 1617 فدانا موزعة كالآتى 638 فدان المناطق الصناعية، و643 المنطقة السكنية، و43 فدان المناطق التجارية و291 مناطق الخدمات، و2 فدان للمناطق الترفيهية، ويبلغ عدد سكان المدينة 70 ألف نسمة.