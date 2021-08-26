إقليم القناة يكرم أسرة الشهداء في احتفالية يوم الوفاء

نظم إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية، وبإشراف الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفل يوم الوفاء الذى حضره أهالي الشهداء بقصر ثقافة بورسعيد، تحت عنوان «يوم الوفاء لشهداء الوطن الاول من بورسعيد»، وجاء تكريما للشهيد البطل عمرو السقا.

أسرة الشهيد

واستقبل وكيل وزارة الثقافة والدة ووالد الشهيد وأقاربه وذلك بقصر ثقافة بورسعيد بحضور الأستاذة ابتسام فريد مدير عام الإقليم، والدكتورة جيهان الملكي مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، ومجموعة من قيادة الثقافة برئاسة الإقليم.

أسرة الشهيد

بدأت الاحتفالية بفقرة فنية لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة بورسعيد، تلاها فقرة شعرية عن الشهداء، وأصدر رئيس الإقليم قرار بضم الموهبتين في الإلقاء التابعين لمدرسة الشهيد عمرو السقا باعتمادهم بنادي أدب طفل بورسعيد.

أسرة الشهيد

وأعقب ذلك فرقة بورسعيد للفنون الشعبية، والتي قدمت باقة من تابلوهات التراث البورسعيدي، وأعقبها عرض فيلم عن الشهيد البطل تأليف الكاتب محمد نبيل، إخراج عاطف شكري، ثم حوار مفتوح مع أم الشهيد البطل عمرو السقا، أدار الحوار الإعلامي الكبير عبدالله يسري.

وتحدثت عن تجربة الانتماء والولاء للوطن والتضحية بالروح فداء لاستقرار وأمان مصر وعن مشروعها الشخصى فى بناء بطل بكل ما تحمله الكلمة من معانى وتعطى النموذج للشباب من الأجيال الجديدة فى معانى حب الوطن.

أسرة الشهيد

وأكد محمد مبيل، على أن الحفل يأتي إيمانا وعرفانا من الثقافة برسالة ودور الشهيد تجاه وطنه مؤكدا على استمرار تلك الندوات بعنوان "يوم الوفاء" بصفة دورية فى نفس اليوم الموافق ذكرى العيد القومى لكل محافظة من محافظات القناة.

كما أهدى نبيل درعا لوالدة الشهيد البطل وكرم ضيوف الشرف المخرج عاطف شكري، والإعلامي عبدالله يسري أهالي الشهداء بشهادات تقدير، وكرم والدة الشهيد مصطفى خضر، والدة الشهيد احمد الكفراوي، أسرة الشهيد عمرو عبد الجيد، أسرة الشهيد محمد ادريس، اسرة زوجة الشهيد عبد الله محمد الحمامي.

وانتهى اللقاء بصورة تذكارية تباهي بعرس تزفه فرحة الحاضرين وتطوفه أرواح الشهداء المكرمين.