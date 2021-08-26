الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 10 آلاف مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

حملات أمنية علي الكمامات
حملات أمنية علي الكمامات

نجحت أجهزة الأمن فى تحرير محاضر لـ(10061) شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (10002) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (59) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (858) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (235) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1379) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

كان أصدر مجلس الوزراء، في اجتماع سابق له، قرارا بتفعيل الغرامة الفورية على الأشخاص المخالفين لقرار ارتداء الكمامات بالأماكن العامة والمواصلات، اعتبارا من الأحد الماضي الموافق 3 يناير 2021، وذلك في إطار استعدادات الدولة ومواجهتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لتكون بمثابة رسالة واضحة أنّ الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

اجهزة الامن عدم ارتدائهم الكمامات الواقية سداد الغرامة الغلق فيروس كورونا التدابير الاحترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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