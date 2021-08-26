الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قافلة بيطرية تفحص 5903 رؤس ماشية بالمنوفية

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

كلف السيد القصير، وزارة الزراعة، مركز البحوث الزراعية بالمساهمة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجا، تماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربيين.

 واختتمت قافلة بيطرية اليوم الخميس، من  الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور هاني محمد حسن، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وبالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية.

 وقامت القافلة بزيارة قرى محافظة المنوفية مراكز شبين وبركة السبع والشهداء والباجور وتلا قويسنا خلال الفترة  من 21 إلى 26 أغسطس 2021، ولاقت القافلة كل تعاون مثمر من فريق مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور عادل عبد المنعم. 

وقال الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه  تم فحص وعلاج وتحصين ٥٩٠٣ حيوانات أثناء القافلة.

وأضاف حسن، أنه تم تنفيذ ندوة بعنوان استخدام المخلفات الحقلية في أعلاف الحيوان كما تم تنفيذ ندوة يوميا من قبل فريق صندوق التامين على الماشية لصغار المربيين بمقر الوحدات البيطرية، كما تم عمل ندوة بيطرية العنوان، تأثير الإجهاد الحراري على كفائة حيوانات إنتاج الحليب وكيفية تلافي آثاره السلبية على إنتاج المزرعة.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في البحوث الزراعية فحص الماشية بالمحافظات.

الزراعة القافلة البيطرية لمحافظة المنوفية تفحص 5903رأس

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

وزيرة الهجرة: توجيهات رئاسية بربط أبناء مصر فى الخارج بوطنهم الأم

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

فى خدمتك.. خطوات حجز مكان لركن سيارتك أمام المنزل والأوراق المطلوبة

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

بعد اجتماع بينيت.. البنتاجون: ملتزمون بأمن إسرائيل.. وناقشنا تهديدات «النووى الإيرانى»

أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

معدات وبضائع وتجار.. إسرائيل تعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة