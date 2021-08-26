قافلة بيطرية تفحص 5903 رؤس ماشية بالمنوفية

كلف السيد القصير، وزارة الزراعة، مركز البحوث الزراعية بالمساهمة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجا، تماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربيين.

واختتمت قافلة بيطرية اليوم الخميس، من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور هاني محمد حسن، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وبالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية.

وقامت القافلة بزيارة قرى محافظة المنوفية مراكز شبين وبركة السبع والشهداء والباجور وتلا قويسنا خلال الفترة من 21 إلى 26 أغسطس 2021، ولاقت القافلة كل تعاون مثمر من فريق مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور عادل عبد المنعم.

وقال الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم فحص وعلاج وتحصين ٥٩٠٣ حيوانات أثناء القافلة.

وأضاف حسن، أنه تم تنفيذ ندوة بعنوان استخدام المخلفات الحقلية في أعلاف الحيوان كما تم تنفيذ ندوة يوميا من قبل فريق صندوق التامين على الماشية لصغار المربيين بمقر الوحدات البيطرية، كما تم عمل ندوة بيطرية العنوان، تأثير الإجهاد الحراري على كفائة حيوانات إنتاج الحليب وكيفية تلافي آثاره السلبية على إنتاج المزرعة.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في البحوث الزراعية فحص الماشية بالمحافظات.