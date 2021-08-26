طلب المساعدة.. كيف يمكنك تفادي القلق فى سنة أولى أمومة؟

تصاب الكثير من النساء بحالة كبيرة من القلق بعد الولادة بسبب خوفهم من عدم قدرتهم على تحمل المسئولية أو الخوف الزائد على الطفل الجديد ولمعرفة كيفية مواجهة ذلك القلق نشر موقع “parents” الأمريكي نصائح للأمهات الجدد لمواجهة خوفهم وقلقهم في سنة اولى امومة.

اضطراب القلق بعد الولادة هو أحد أقرباء اكتئاب ما بعد الولادة (PPD) الذي يؤثر على حوالي 10% من الأمهات الجدد، وعلاماته هي القلق المفرط والأفكار المتسارعة ومشاعر الرهبة.

تقول مارجريت هوارد مديرة مستشفى نيويورك للنساء والرضع: "إن بعض القلق قابل للتكيف فهو استجابة طبيعية لحماية الطفل، وغالبًا ما يتم التعبير عنه باليقظة المفرطة لهذا السبب يجد معظم الآباء والأمهات الجدد أن عقولهم تتسابق ماذا لو اختنق الطفل؟ ماذا لو اقتحم شخص ما المنزل وخطفه؟.

اكتئاب ما بعد الولادة مقابل قلق ما بعد الولادة، ما الفرق؟

على عكس اكتئاب ما بعد الولادة، الذي يمكن أن يتسبب في شعور الأمهات بالحزن الشديد أو حتى عدم الاهتمام بحديثي الولادة ، تظهر أعراض القلق بعد الولادة بشكل أساسي في شكل القلق.

تقول سارة جوتفريد: لسوء الحظ اكتئاب ما بعد الولادة هو الاضطراب الذي يتم الحديث عنه كثيرًا، لذا فإن العديد من الأمهات غير متأكدات مما يفكرن به بمجرد أن يبدأن في الشعور بالقلق الشديد نطلق على قلق ما بعد الولادة اسم" الاضطراب الخفي "لأن قلة قليلة من الأمهات يتعرف عليهن ولا يتم تشخيصه".

أعراض القلق بعد الولادة:

مثل اكتئاب ما بعد الولادة الذي يمكن أن يجعل المرأة تشعر بالتعب طوال الوقت، قد ينطوي قلق ما بعد الولادة أيضًا على أعراض جسدية فيما يلي بعض العلامات الشائعة لقلق ما بعد الولادة:

قلق مفرط.

مشاعر الرهبة.

الأفكار المتسارعة.

قلة التركيز.

تغييرات في أنماط الأكل والنوم0

دوخة.

الهبات الساخنة.

ضربات قلب سريعة.

غثيان.

بالنسبة لغالبية النساء، تبدأ أعراض قلق ما بعد الولادة في وقت ما بين الولادة وعيد ميلاد الطفل الأول لكنها تبدأ في بعض الحالات قبل ذلك بكثير.

تقول آن سميث رئيسة منظمة دعم ما بعد الولادة الدولية: "تبدأ 25 إلى 35 % من حالات القلق بعد الولادة أثناء الحمل" تشير سميث أيضًا إلى أنه بينما تبدأ معظم النساء في الشعور بالضيق بعد الولادة بفترة وجيزة حتى الفطام من الرضاعة الطبيعية.

أسباب القلق بعد الولادة وعوامل الخطر:

يقول الخبراء إن قلق ما بعد الولادة غالبًا ما ينتج عن مجموعة متنوعة من المحفزات بالنسبة للمبتدئين، "هناك تحول هرموني ضخم - تزداد مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون من 10 إلى 100 ضعف أثناء الحمل، ثم تنخفض إلى الصفر بشكل أساسي في غضون 24 ساعة من الولادة".

وتتعامل الأم مع الحرمان من النوم، والتغييرات في علاقتها بزوجها، والجداول الزمنية والمسؤوليات الجديدة، بما في ذلك رعاية المولود على مدار الساعة وهناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بها هي:

تاريخ شخصي أو عائلي للقلق.

خبرة سابقة مع الاكتئاب.

بعض أعراض المتلازمة السابقة للحيض مثل الشعور بالبكاء أو الهياج.

اضطرابات الأكل.

اضطراب الوسواس القهري.

ما هي مدة القلق بعد الولادة؟

على عكس الكآبة النفاسية، التي تستمر حوالي أسبوعين، لا يختفي القلق بعد الولادة من تلقاء نفسه دائمًا يجب طلب المساعدة عند الشعور بالقلق او اى مخاوف على الطفل.

علاج القلق بعد الولادة:

في بعض الأحيان مجرد وجود شخص ما للتحدث معه أو إعطاء استراحة من واجبات الطفل يحدث فرقًا كبيرًا، يساعد العلاج المعرفي السلوكي على تطوير نظرة أكثر واقعية وتعلم كيفية الاسترخاء، وتدريب اليقظة وكيفية الإعداد لنوم هانئ ليلاً.